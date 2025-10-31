Bugünkü canlı Cosplay Token qiyməti 0.002037 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cosplay Token qiyməti 0.002037 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cosplay Token Logosu

Cosplay Token qiyməti(COT)

1 COT / USD Canlı Qiyməti:

$0,002037
$0,002037$0,002037
+1,74%1D
USD
Cosplay Token (COT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:18 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,001848
$ 0,001848$ 0,001848
24 saat Aşağı
$ 0,002037
$ 0,002037$ 0,002037
24 saat Yüksək

$ 0,001848
$ 0,001848$ 0,001848

$ 0,002037
$ 0,002037$ 0,002037

$ 0,20071997640034067
$ 0,20071997640034067$ 0,20071997640034067

$ 0,001063216445440777
$ 0,001063216445440777$ 0,001063216445440777

0,00%

+1,74%

+6,20%

+6,20%

Cosplay Token (COT) canlı qiyməti $ 0,002037. COT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001848 və ən yüksək $ 0,002037 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,20071997640034067, ən aşağı qiyməti isə $ 0,001063216445440777 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COT son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +1,74% və son 7 gündə isə +6,20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cosplay Token (COT) Bazar Məlumatları

No.2362

$ 803,31K
$ 803,31K$ 803,31K

$ 12,99K
$ 12,99K$ 12,99K

$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M

394,36M
394,36M 394,36M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

39,43%

ETH

Cosplay Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 803,31K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 12,99K təşkil edir. COT üzrə dövriyyədə olan təklif 394,36M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,04M təşkil edir.

Cosplay Token (COT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cosplay Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00003484+1,74%
30 Gün$ -0,000182-8,21%
60 Gün$ -0,000319-13,54%
90 Gün$ -0,00018-8,12%
Bugünkü Cosplay Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün COT $ +0,00003484 (+1,74%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cosplay Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000182 (-8,21%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cosplay Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə COT $ -0,000319 (-13,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cosplay Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00018 (-8,12%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cosplay Token (COT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cosplay Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cosplay Token (COT) Nədir?

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cosplay Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- COT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cosplay Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cosplay Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cosplay Token Qiymət Proqnozu (USD)

Cosplay Token (COT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cosplay Token (COT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cosplay Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cosplay Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cosplay Token (COT) Tokenomikası

Cosplay Token (COT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cosplay Token (COT) necə alınır?

Necə Cosplay Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cosplay Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

COT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Cosplay Token(COT) / VND
53,603655
1 Cosplay Token(COT) / AUD
A$0,00309624
1 Cosplay Token(COT) / GBP
0,00154812
1 Cosplay Token(COT) / EUR
0,00175182
1 Cosplay Token(COT) / USD
$0,002037
1 Cosplay Token(COT) / MYR
RM0,00853503
1 Cosplay Token(COT) / TRY
0,08561511
1 Cosplay Token(COT) / JPY
¥0,311661
1 Cosplay Token(COT) / ARS
ARS$2,93091708
1 Cosplay Token(COT) / RUB
0,16283778
1 Cosplay Token(COT) / INR
0,18053931
1 Cosplay Token(COT) / IDR
Rp33,39343728
1 Cosplay Token(COT) / PHP
0,11995893
1 Cosplay Token(COT) / EGP
￡E.0,09618714
1 Cosplay Token(COT) / BRL
R$0,01095906
1 Cosplay Token(COT) / CAD
C$0,00283143
1 Cosplay Token(COT) / BDT
0,24904362
1 Cosplay Token(COT) / NGN
2,94788529
1 Cosplay Token(COT) / COP
$7,89533052
1 Cosplay Token(COT) / ZAR
R.0,03515862
1 Cosplay Token(COT) / UAH
0,08553363
1 Cosplay Token(COT) / TZS
T.Sh.5,004909
1 Cosplay Token(COT) / VES
Bs0,450177
1 Cosplay Token(COT) / CLP
$1,918854
1 Cosplay Token(COT) / PKR
Rs0,57475992
1 Cosplay Token(COT) / KZT
1,0806285
1 Cosplay Token(COT) / THB
฿0,06577473
1 Cosplay Token(COT) / TWD
NT$0,06259701
1 Cosplay Token(COT) / AED
د.إ0,00747579
1 Cosplay Token(COT) / CHF
Fr0,0016296
1 Cosplay Token(COT) / HKD
HK$0,01580712
1 Cosplay Token(COT) / AMD
֏0,77984508
1 Cosplay Token(COT) / MAD
.د.م0,01886262
1 Cosplay Token(COT) / MXN
$0,03772524
1 Cosplay Token(COT) / SAR
ريال0,00763875
1 Cosplay Token(COT) / ETB
Br0,31318875
1 Cosplay Token(COT) / KES
KSh0,26316003
1 Cosplay Token(COT) / JOD
د.أ0,001444233
1 Cosplay Token(COT) / PLN
0,00745542
1 Cosplay Token(COT) / RON
лв0,00894243
1 Cosplay Token(COT) / SEK
kr0,01920891
1 Cosplay Token(COT) / BGN
лв0,00344253
1 Cosplay Token(COT) / HUF
Ft0,68378016
1 Cosplay Token(COT) / CZK
0,04283811
1 Cosplay Token(COT) / KWD
د.ك0,000623322
1 Cosplay Token(COT) / ILS
0,00662025
1 Cosplay Token(COT) / BOB
Bs0,01407567
1 Cosplay Token(COT) / AZN
0,0034629
1 Cosplay Token(COT) / TJS
SM0,0187404
1 Cosplay Token(COT) / GEL
0,00552027
1 Cosplay Token(COT) / AOA
Kz1,86709383
1 Cosplay Token(COT) / BHD
.د.ب0,000765912
1 Cosplay Token(COT) / BMD
$0,002037
1 Cosplay Token(COT) / DKK
kr0,01313865
1 Cosplay Token(COT) / HNL
L0,05349162
1 Cosplay Token(COT) / MUR
0,09264276
1 Cosplay Token(COT) / NAD
$0,03507714
1 Cosplay Token(COT) / NOK
kr0,02047185
1 Cosplay Token(COT) / NZD
$0,00354438
1 Cosplay Token(COT) / PAB
B/.0,002037
1 Cosplay Token(COT) / PGK
K0,00859614
1 Cosplay Token(COT) / QAR
ر.ق0,00741468
1 Cosplay Token(COT) / RSD
дин.0,20622588
1 Cosplay Token(COT) / UZS
soʻm24,54216303
1 Cosplay Token(COT) / ALL
L0,17035431
1 Cosplay Token(COT) / ANG
ƒ0,00364623
1 Cosplay Token(COT) / AWG
ƒ0,0036666
1 Cosplay Token(COT) / BBD
$0,004074
1 Cosplay Token(COT) / BAM
KM0,00342216
1 Cosplay Token(COT) / BIF
Fr6,025446
1 Cosplay Token(COT) / BND
$0,0026481
1 Cosplay Token(COT) / BSD
$0,002037
1 Cosplay Token(COT) / JMD
$0,32569593
1 Cosplay Token(COT) / KHR
8,18071422
1 Cosplay Token(COT) / KMF
Fr0,861651
1 Cosplay Token(COT) / LAK
44,28260781
1 Cosplay Token(COT) / LKR
රු0,62008317
1 Cosplay Token(COT) / MDL
L0,03438456
1 Cosplay Token(COT) / MGA
Ar9,1345191
1 Cosplay Token(COT) / MOP
P0,016296
1 Cosplay Token(COT) / MVR
0,0311661
1 Cosplay Token(COT) / MWK
MK3,53645607
1 Cosplay Token(COT) / MZN
MT0,1301643
1 Cosplay Token(COT) / NPR
रु0,28896882
1 Cosplay Token(COT) / PYG
14,446404
1 Cosplay Token(COT) / RWF
Fr2,955687
1 Cosplay Token(COT) / SBD
$0,01676451
1 Cosplay Token(COT) / SCR
0,02868096
1 Cosplay Token(COT) / SRD
$0,07893375
1 Cosplay Token(COT) / SVC
$0,01782375
1 Cosplay Token(COT) / SZL
L0,03507714
1 Cosplay Token(COT) / TMT
m0,0071295
1 Cosplay Token(COT) / TND
د.ت0,005984706
1 Cosplay Token(COT) / TTD
$0,01379049
1 Cosplay Token(COT) / UGX
Sh7,096908
1 Cosplay Token(COT) / XAF
Fr1,152942
1 Cosplay Token(COT) / XCD
$0,0054999
1 Cosplay Token(COT) / XOF
Fr1,152942
1 Cosplay Token(COT) / XPF
Fr0,209811
1 Cosplay Token(COT) / BWP
P0,0272958
1 Cosplay Token(COT) / BZD
$0,00409437
1 Cosplay Token(COT) / CVE
$0,19375944
1 Cosplay Token(COT) / DJF
Fr0,360549
1 Cosplay Token(COT) / DOP
$0,13071429
1 Cosplay Token(COT) / DZD
د.ج0,26470815
1 Cosplay Token(COT) / FJD
$0,00460362
1 Cosplay Token(COT) / GNF
Fr17,711715
1 Cosplay Token(COT) / GTQ
Q0,01560342
1 Cosplay Token(COT) / GYD
$0,42640521
1 Cosplay Token(COT) / ISK
kr0,254625

Cosplay Token Mənbəyi

Cosplay Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Cosplay Token Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cosplay Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cosplay Token (COT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COT qiyməti 0,002037 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COT / USD cari qiyməti nədir?
COT / USD cari qiyməti $ 0,002037 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cosplay Token üçün bazar dəyəri nədir?
COT üçün bazar dəyəri $ 803,31K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 394,36M USD təşkil edir.
COT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COT ATH qiyməti olan 0,20071997640034067 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COT qiyməti (ATL) nədir?
COT ATL qiyməti olan 0,001063216445440777 USD dəyərinə endi.
COT ticarət həcmi nədir?
COT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 12,99K USD.
COT bu il daha da yüksələcək?
COT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:20:18 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

COT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

COT
COT
USD
USD

1 COT = 0,002037 USD

COT Ticarəti Edin

COT/USDT
$0,002037
$0,002037$0,002037
+1,74%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

