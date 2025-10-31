Bugünkü canlı Collector Crypt qiyməti 0.08302 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CARDS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CARDS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Collector Crypt qiyməti 0.08302 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CARDS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CARDS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CARDS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CARDS Qiymət Məlumatları

CARDS Tokenomikası

CARDS Qiymət Proqnozu

CARDS Qiymət Tarixçəsi

CARDS Alış Bələdçisi

CARDS / Fiat Valyuta Çevirən

CARDS Spot

CARDS USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Collector Crypt Logosu

Collector Crypt qiyməti(CARDS)

1 CARDS / USD Canlı Qiyməti:

$0,08301
$0,08301$0,08301
+3,40%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:17:43 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,07158
$ 0,07158$ 0,07158
24 saat Aşağı
$ 0,0967
$ 0,0967$ 0,0967
24 saat Yüksək

$ 0,07158
$ 0,07158$ 0,07158

$ 0,0967
$ 0,0967$ 0,0967

--
----

--
----

-0,90%

+3,40%

-24,46%

-24,46%

Collector Crypt (CARDS) canlı qiyməti $ 0,08302. CARDS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,07158 və ən yüksək $ 0,0967 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CARDS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CARDS son bir saat ərzində -0,90%, 24 saat ərzində +3,40% və son 7 gündə isə -24,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Collector Crypt (CARDS) Bazar Məlumatları

--
----

$ 119,47K
$ 119,47K$ 119,47K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Collector Crypt üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 119,47K təşkil edir. CARDS üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Collector Crypt (CARDS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Collector Crypt qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0027295+3,40%
30 Gün$ -0,12298-59,70%
60 Gün$ +0,03302+66,04%
90 Gün$ +0,03302+66,04%
Bugünkü Collector Crypt Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CARDS $ +0,0027295 (+3,40%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Collector Crypt 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,12298 (-59,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Collector Crypt 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CARDS $ +0,03302 (+66,04%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Collector Crypt 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,03302 (+66,04%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Collector Crypt (CARDS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Collector Crypt Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Collector Crypt (CARDS) Nədir?

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Collector Crypt investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CARDS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Collector Crypt haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Collector Crypt satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Collector Crypt Qiymət Proqnozu (USD)

Collector Crypt (CARDS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Collector Crypt (CARDS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Collector Crypt üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Collector Crypt qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Collector Crypt (CARDS) Tokenomikası

Collector Crypt (CARDS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CARDS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Collector Crypt (CARDS) necə alınır?

Necə Collector Crypt alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Collector Crypt Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CARDS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Collector Crypt(CARDS) / VND
2.184,6713
1 Collector Crypt(CARDS) / AUD
A$0,1261904
1 Collector Crypt(CARDS) / GBP
0,062265
1 Collector Crypt(CARDS) / EUR
0,0713972
1 Collector Crypt(CARDS) / USD
$0,08302
1 Collector Crypt(CARDS) / MYR
RM0,3478538
1 Collector Crypt(CARDS) / TRY
3,4893306
1 Collector Crypt(CARDS) / JPY
¥12,70206
1 Collector Crypt(CARDS) / ARS
ARS$119,4524968
1 Collector Crypt(CARDS) / RUB
6,6366188
1 Collector Crypt(CARDS) / INR
7,3580626
1 Collector Crypt(CARDS) / IDR
Rp1.360,9833888
1 Collector Crypt(CARDS) / PHP
4,8890478
1 Collector Crypt(CARDS) / EGP
￡E.3,9202044
1 Collector Crypt(CARDS) / BRL
R$0,4466476
1 Collector Crypt(CARDS) / CAD
C$0,1153978
1 Collector Crypt(CARDS) / BDT
10,1500252
1 Collector Crypt(CARDS) / NGN
120,1440534
1 Collector Crypt(CARDS) / COP
$321,7821992
1 Collector Crypt(CARDS) / ZAR
R.1,4329252
1 Collector Crypt(CARDS) / UAH
3,4860098
1 Collector Crypt(CARDS) / TZS
T.Sh.203,98014
1 Collector Crypt(CARDS) / VES
Bs18,34742
1 Collector Crypt(CARDS) / CLP
$78,20484
1 Collector Crypt(CARDS) / PKR
Rs23,4249232
1 Collector Crypt(CARDS) / KZT
44,04211
1 Collector Crypt(CARDS) / THB
฿2,6807158
1 Collector Crypt(CARDS) / TWD
NT$2,5520348
1 Collector Crypt(CARDS) / AED
د.إ0,3046834
1 Collector Crypt(CARDS) / CHF
Fr0,066416
1 Collector Crypt(CARDS) / HKD
HK$0,6442352
1 Collector Crypt(CARDS) / AMD
֏31,7833768
1 Collector Crypt(CARDS) / MAD
.د.م0,7687652
1 Collector Crypt(CARDS) / MXN
$1,5375304
1 Collector Crypt(CARDS) / SAR
ريال0,311325
1 Collector Crypt(CARDS) / ETB
Br12,764325
1 Collector Crypt(CARDS) / KES
KSh10,7253538
1 Collector Crypt(CARDS) / JOD
د.أ0,05886118
1 Collector Crypt(CARDS) / PLN
0,3038532
1 Collector Crypt(CARDS) / RON
лв0,3644578
1 Collector Crypt(CARDS) / SEK
kr0,7828786
1 Collector Crypt(CARDS) / BGN
лв0,1403038
1 Collector Crypt(CARDS) / HUF
Ft27,8681536
1 Collector Crypt(CARDS) / CZK
1,7459106
1 Collector Crypt(CARDS) / KWD
د.ك0,02540412
1 Collector Crypt(CARDS) / ILS
0,269815
1 Collector Crypt(CARDS) / BOB
Bs0,5736682
1 Collector Crypt(CARDS) / AZN
0,141134
1 Collector Crypt(CARDS) / TJS
SM0,763784
1 Collector Crypt(CARDS) / GEL
0,2249842
1 Collector Crypt(CARDS) / AOA
Kz76,0953018
1 Collector Crypt(CARDS) / BHD
.د.ب0,03121552
1 Collector Crypt(CARDS) / BMD
$0,08302
1 Collector Crypt(CARDS) / DKK
kr0,535479
1 Collector Crypt(CARDS) / HNL
L2,1801052
1 Collector Crypt(CARDS) / MUR
3,7757496
1 Collector Crypt(CARDS) / NAD
$1,4296044
1 Collector Crypt(CARDS) / NOK
kr0,834351
1 Collector Crypt(CARDS) / NZD
$0,1444548
1 Collector Crypt(CARDS) / PAB
B/.0,08302
1 Collector Crypt(CARDS) / PGK
K0,3503444
1 Collector Crypt(CARDS) / QAR
ر.ق0,3021928
1 Collector Crypt(CARDS) / RSD
дин.8,4049448
1 Collector Crypt(CARDS) / UZS
soʻm1.000,2407338
1 Collector Crypt(CARDS) / ALL
L6,9429626
1 Collector Crypt(CARDS) / ANG
ƒ0,1486058
1 Collector Crypt(CARDS) / AWG
ƒ0,149436
1 Collector Crypt(CARDS) / BBD
$0,16604
1 Collector Crypt(CARDS) / BAM
KM0,1394736
1 Collector Crypt(CARDS) / BIF
Fr245,57316
1 Collector Crypt(CARDS) / BND
$0,107926
1 Collector Crypt(CARDS) / BSD
$0,08302
1 Collector Crypt(CARDS) / JMD
$13,2740678
1 Collector Crypt(CARDS) / KHR
333,4133012
1 Collector Crypt(CARDS) / KMF
Fr35,11746
1 Collector Crypt(CARDS) / LAK
1.804,7825726
1 Collector Crypt(CARDS) / LKR
රු25,2721182
1 Collector Crypt(CARDS) / MDL
L1,4013776
1 Collector Crypt(CARDS) / MGA
Ar372,286586
1 Collector Crypt(CARDS) / MOP
P0,66416
1 Collector Crypt(CARDS) / MVR
1,270206
1 Collector Crypt(CARDS) / MWK
MK144,1318522
1 Collector Crypt(CARDS) / MZN
MT5,304978
1 Collector Crypt(CARDS) / NPR
रु11,7772172
1 Collector Crypt(CARDS) / PYG
588,77784
1 Collector Crypt(CARDS) / RWF
Fr120,46202
1 Collector Crypt(CARDS) / SBD
$0,6832546
1 Collector Crypt(CARDS) / SCR
1,1689216
1 Collector Crypt(CARDS) / SRD
$3,217025
1 Collector Crypt(CARDS) / SVC
$0,726425
1 Collector Crypt(CARDS) / SZL
L1,4296044
1 Collector Crypt(CARDS) / TMT
m0,29057
1 Collector Crypt(CARDS) / TND
د.ت0,24391276
1 Collector Crypt(CARDS) / TTD
$0,5620454
1 Collector Crypt(CARDS) / UGX
Sh289,24168
1 Collector Crypt(CARDS) / XAF
Fr46,98932
1 Collector Crypt(CARDS) / XCD
$0,224154
1 Collector Crypt(CARDS) / XOF
Fr46,98932
1 Collector Crypt(CARDS) / XPF
Fr8,55106
1 Collector Crypt(CARDS) / BWP
P1,112468
1 Collector Crypt(CARDS) / BZD
$0,1668702
1 Collector Crypt(CARDS) / CVE
$7,8968624
1 Collector Crypt(CARDS) / DJF
Fr14,69454
1 Collector Crypt(CARDS) / DOP
$5,3273934
1 Collector Crypt(CARDS) / DZD
د.ج10,788449
1 Collector Crypt(CARDS) / FJD
$0,1876252
1 Collector Crypt(CARDS) / GNF
Fr721,8589
1 Collector Crypt(CARDS) / GTQ
Q0,6359332
1 Collector Crypt(CARDS) / GYD
$17,3785766
1 Collector Crypt(CARDS) / ISK
kr10,3775

Collector Crypt Mənbəyi

Collector Crypt haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Collector Crypt Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Collector Crypt (CARDS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CARDS qiyməti 0,08302 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CARDS / USD cari qiyməti nədir?
CARDS / USD cari qiyməti $ 0,08302 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Collector Crypt üçün bazar dəyəri nədir?
CARDS üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CARDS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CARDS aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
CARDS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CARDS ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CARDS qiyməti (ATL) nədir?
CARDS ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
CARDS ticarət həcmi nədir?
CARDS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 119,47K USD.
CARDS bu il daha da yüksələcək?
CARDS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CARDS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:17:43 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

CARDS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0,08302 USD

CARDS Ticarəti Edin

CARDS/USDT
$0,08301
$0,08301$0,08301
+3,41%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.934,33
$109.934,33$109.934,33

+2,06%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,58
$3.856,58$3.856,58

+2,19%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02900
$0,02900$0,02900

+15,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,68
$186,68$186,68

+0,86%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,58
$3.856,58$3.856,58

+2,19%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.934,33
$109.934,33$109.934,33

+2,06%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,68
$186,68$186,68

+0,86%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4737
$2,4737$2,4737

+0,81%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18569
$0,18569$0,18569

+2,77%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01174
$0,01174$0,01174

+17,40%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020712
$0,0020712$0,0020712

+2.201,33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020712
$0,0020712$0,0020712

+2.201,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0454
$0,0454$0,0454

+1.318,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,33050
$0,33050$0,33050

+166,33%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%