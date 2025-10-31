Bugünkü canlı BluWhale AI qiyməti 0.02064 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLUAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLUAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BluWhale AI qiyməti 0.02064 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLUAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLUAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BluWhale AI Logosu

BluWhale AI qiyməti(BLUAI)

1 BLUAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,02064
$0,02064$0,02064
+1,32%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Canlı Qiymət Qrafiki
2025-10-31

BluWhale AI (BLUAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01854
$ 0,01854$ 0,01854
24 saat Aşağı
$ 0,02295
$ 0,02295$ 0,02295
24 saat Yüksək

$ 0,01854
$ 0,01854$ 0,01854

$ 0,02295
$ 0,02295$ 0,02295

--
----

--
----

-0,63%

+1,32%

-8,60%

-8,60%

BluWhale AI (BLUAI) canlı qiyməti $ 0,02064. BLUAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01854 və ən yüksək $ 0,02295 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BLUAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BLUAI son bir saat ərzində -0,63%, 24 saat ərzində +1,32% və son 7 gündə isə -8,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BluWhale AI (BLUAI) Bazar Məlumatları

--
----

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

$ 206,40M
$ 206,40M$ 206,40M

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

SUI

BluWhale AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,61M təşkil edir. BLUAI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 206,40M təşkil edir.

BluWhale AI (BLUAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BluWhale AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0002689+1,32%
30 Gün$ +0,01564+312,80%
60 Gün$ +0,01564+312,80%
90 Gün$ +0,01564+312,80%
Bugünkü BluWhale AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BLUAI $ +0,0002689 (+1,32%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BluWhale AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01564 (+312,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BluWhale AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BLUAI $ +0,01564 (+312,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BluWhale AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,01564 (+312,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BluWhale AI (BLUAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi BluWhale AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

BluWhale AI (BLUAI) Nədir?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC BluWhale AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BLUAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə BluWhale AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız BluWhale AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

BluWhale AI Qiymət Proqnozu (USD)

BluWhale AI (BLUAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BluWhale AI (BLUAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BluWhale AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BluWhale AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomikası

BluWhale AI (BLUAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BLUAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

BluWhale AI (BLUAI) necə alınır?

Necə BluWhale AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım BluWhale AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BLUAI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 BluWhale AI(BLUAI) / VND
543,1416
1 BluWhale AI(BLUAI) / AUD
A$0,0315792
1 BluWhale AI(BLUAI) / GBP
0,0156864
1 BluWhale AI(BLUAI) / EUR
0,0177504
1 BluWhale AI(BLUAI) / USD
$0,02064
1 BluWhale AI(BLUAI) / MYR
RM0,0864816
1 BluWhale AI(BLUAI) / TRY
0,8683248
1 BluWhale AI(BLUAI) / JPY
¥3,17856
1 BluWhale AI(BLUAI) / ARS
ARS$29,6976576
1 BluWhale AI(BLUAI) / RUB
1,6499616
1 BluWhale AI(BLUAI) / INR
1,8318
1 BluWhale AI(BLUAI) / IDR
Rp343,9998624
1 BluWhale AI(BLUAI) / PHP
1,2138384
1 BluWhale AI(BLUAI) / EGP
￡E.0,9746208
1 BluWhale AI(BLUAI) / BRL
R$0,1110432
1 BluWhale AI(BLUAI) / CAD
C$0,028896
1 BluWhale AI(BLUAI) / BDT
2,527368
1 BluWhale AI(BLUAI) / NGN
29,9129328
1 BluWhale AI(BLUAI) / COP
$80,311272
1 BluWhale AI(BLUAI) / ZAR
R.0,3574848
1 BluWhale AI(BLUAI) / UAH
0,867912
1 BluWhale AI(BLUAI) / TZS
T.Sh.50,837352
1 BluWhale AI(BLUAI) / VES
Bs4,56144
1 BluWhale AI(BLUAI) / CLP
$19,44288
1 BluWhale AI(BLUAI) / PKR
Rs5,8518528
1 BluWhale AI(BLUAI) / KZT
10,9668576
1 BluWhale AI(BLUAI) / THB
฿0,6670848
1 BluWhale AI(BLUAI) / TWD
NT$0,6342672
1 BluWhale AI(BLUAI) / AED
د.إ0,0757488
1 BluWhale AI(BLUAI) / CHF
Fr0,016512
1 BluWhale AI(BLUAI) / HKD
HK$0,1601664
1 BluWhale AI(BLUAI) / AMD
֏7,9139952
1 BluWhale AI(BLUAI) / MAD
.د.م0,1913328
1 BluWhale AI(BLUAI) / MXN
$0,382872
1 BluWhale AI(BLUAI) / SAR
ريال0,0774
1 BluWhale AI(BLUAI) / ETB
Br3,1787664
1 BluWhale AI(BLUAI) / KES
KSh2,6664816
1 BluWhale AI(BLUAI) / JOD
د.أ0,01463376
1 BluWhale AI(BLUAI) / PLN
0,0757488
1 BluWhale AI(BLUAI) / RON
лв0,0906096
1 BluWhale AI(BLUAI) / SEK
kr0,195048
1 BluWhale AI(BLUAI) / BGN
лв0,0348816
1 BluWhale AI(BLUAI) / HUF
Ft6,932976
1 BluWhale AI(BLUAI) / CZK
0,4346784
1 BluWhale AI(BLUAI) / KWD
د.ك0,00631584
1 BluWhale AI(BLUAI) / ILS
0,06708
1 BluWhale AI(BLUAI) / BOB
Bs0,1428288
1 BluWhale AI(BLUAI) / AZN
0,035088
1 BluWhale AI(BLUAI) / TJS
SM0,1903008
1 BluWhale AI(BLUAI) / GEL
0,0559344
1 BluWhale AI(BLUAI) / AOA
Kz18,9184176
1 BluWhale AI(BLUAI) / BHD
.د.ب0,00776064
1 BluWhale AI(BLUAI) / BMD
$0,02064
1 BluWhale AI(BLUAI) / DKK
kr0,1333344
1 BluWhale AI(BLUAI) / HNL
L0,5436576
1 BluWhale AI(BLUAI) / MUR
0,9455184
1 BluWhale AI(BLUAI) / NAD
$0,3576912
1 BluWhale AI(BLUAI) / NOK
kr0,2078448
1 BluWhale AI(BLUAI) / NZD
$0,0359136
1 BluWhale AI(BLUAI) / PAB
B/.0,02064
1 BluWhale AI(BLUAI) / PGK
K0,0871008
1 BluWhale AI(BLUAI) / QAR
ر.ق0,075336
1 BluWhale AI(BLUAI) / RSD
дин.2,0926896
1 BluWhale AI(BLUAI) / UZS
soʻm248,6746416
1 BluWhale AI(BLUAI) / ALL
L1,7288064
1 BluWhale AI(BLUAI) / ANG
ƒ0,0369456
1 BluWhale AI(BLUAI) / AWG
ƒ0,037152
1 BluWhale AI(BLUAI) / BBD
$0,04128
1 BluWhale AI(BLUAI) / BAM
KM0,0346752
1 BluWhale AI(BLUAI) / BIF
Fr61,05312
1 BluWhale AI(BLUAI) / BND
$0,026832
1 BluWhale AI(BLUAI) / BSD
$0,02064
1 BluWhale AI(BLUAI) / JMD
$3,305496
1 BluWhale AI(BLUAI) / KHR
83,22564
1 BluWhale AI(BLUAI) / KMF
Fr8,73072
1 BluWhale AI(BLUAI) / LAK
448,6956432
1 BluWhale AI(BLUAI) / LKR
රු6,2925168
1 BluWhale AI(BLUAI) / MDL
L0,3510864
1 BluWhale AI(BLUAI) / MGA
Ar92,555952
1 BluWhale AI(BLUAI) / MOP
P0,1653264
1 BluWhale AI(BLUAI) / MVR
0,315792
1 BluWhale AI(BLUAI) / MWK
MK35,8956432
1 BluWhale AI(BLUAI) / MZN
MT1,318896
1 BluWhale AI(BLUAI) / NPR
रु2,9325312
1 BluWhale AI(BLUAI) / PYG
146,37888
1 BluWhale AI(BLUAI) / RWF
Fr30,0312
1 BluWhale AI(BLUAI) / SBD
$0,1698672
1 BluWhale AI(BLUAI) / SCR
0,2821488
1 BluWhale AI(BLUAI) / SRD
$0,7998
1 BluWhale AI(BLUAI) / SVC
$0,1808064
1 BluWhale AI(BLUAI) / SZL
L0,3576912
1 BluWhale AI(BLUAI) / TMT
m0,07224
1 BluWhale AI(BLUAI) / TND
د.ت0,06082608
1 BluWhale AI(BLUAI) / TTD
$0,1399392
1 BluWhale AI(BLUAI) / UGX
Sh71,90976
1 BluWhale AI(BLUAI) / XAF
Fr11,70288
1 BluWhale AI(BLUAI) / XCD
$0,055728
1 BluWhale AI(BLUAI) / XOF
Fr11,70288
1 BluWhale AI(BLUAI) / XPF
Fr2,12592
1 BluWhale AI(BLUAI) / BWP
P0,2769888
1 BluWhale AI(BLUAI) / BZD
$0,0414864
1 BluWhale AI(BLUAI) / CVE
$1,9667856
1 BluWhale AI(BLUAI) / DJF
Fr3,67392
1 BluWhale AI(BLUAI) / DOP
$1,3275648
1 BluWhale AI(BLUAI) / DZD
د.ج2,682168
1 BluWhale AI(BLUAI) / FJD
$0,0466464
1 BluWhale AI(BLUAI) / GNF
Fr179,4648
1 BluWhale AI(BLUAI) / GTQ
Q0,1583088
1 BluWhale AI(BLUAI) / GYD
$4,3269696
1 BluWhale AI(BLUAI) / ISK
kr2,58

BluWhale AI Mənbəyi

BluWhale AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi BluWhale AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BluWhale AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü BluWhale AI (BLUAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BLUAI qiyməti 0,02064 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BLUAI / USD cari qiyməti nədir?
BLUAI / USD cari qiyməti $ 0,02064 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BluWhale AI üçün bazar dəyəri nədir?
BLUAI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BLUAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BLUAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
BLUAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BLUAI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BLUAI qiyməti (ATL) nədir?
BLUAI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
BLUAI ticarət həcmi nədir?
BLUAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,61M USD.
BLUAI bu il daha da yüksələcək?
BLUAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BLUAI qiymət proqnozuna baxın.
2025-10-31

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

