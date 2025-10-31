Bugünkü canlı Avantis qiyməti 0.6029 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Avantis qiyməti 0.6029 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AVNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AVNT Qiymət Məlumatları

AVNT Whitepaper

AVNT Rəsmi Veb-saytı

AVNT Tokenomikası

AVNT Qiymət Proqnozu

AVNT Qiymət Tarixçəsi

AVNT Alış Bələdçisi

AVNT / Fiat Valyuta Çevirən

AVNT Spot

AVNT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Avantis Logosu

Avantis qiyməti(AVNT)

1 AVNT / USD Canlı Qiyməti:

$0,6029
$0,6029$0,6029
+3,62%1D
USD
Avantis (AVNT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:55 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,5618
$ 0,5618$ 0,5618
24 saat Aşağı
$ 0,6884
$ 0,6884$ 0,6884
24 saat Yüksək

$ 0,5618
$ 0,5618$ 0,5618

$ 0,6884
$ 0,6884$ 0,6884

$ 2,662191408541985
$ 2,662191408541985$ 2,662191408541985

$ 0,17956381875221758
$ 0,17956381875221758$ 0,17956381875221758

+2,65%

+3,62%

-9,59%

-9,59%

Avantis (AVNT) canlı qiyməti $ 0,6029. AVNT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,5618 və ən yüksək $ 0,6884 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AVNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,662191408541985, ən aşağı qiyməti isə $ 0,17956381875221758 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AVNT son bir saat ərzində +2,65%, 24 saat ərzində +3,62% və son 7 gündə isə -9,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Avantis (AVNT) Bazar Məlumatları

No.200

$ 155,67M
$ 155,67M$ 155,67M

$ 2,20M
$ 2,20M$ 2,20M

$ 602,90M
$ 602,90M$ 602,90M

258,21M
258,21M 258,21M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

25,82%

0,01%

BASE

Avantis üzrə cari Bazar Dəyəri $ 155,67M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,20M təşkil edir. AVNT üzrə dövriyyədə olan təklif 258,21M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 602,90M təşkil edir.

Avantis (AVNT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Avantis qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,021063+3,62%
30 Gün$ -0,6384-51,43%
60 Gün$ +0,5529+1.105,80%
90 Gün$ +0,5529+1.105,80%
Bugünkü Avantis Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AVNT $ +0,021063 (+3,62%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Avantis 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,6384 (-51,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Avantis 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AVNT $ +0,5529 (+1.105,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Avantis 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,5529 (+1.105,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Avantis (AVNT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Avantis Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Avantis (AVNT) Nədir?

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Avantis MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Avantis investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AVNT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Avantis haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Avantis satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Avantis Qiymət Proqnozu (USD)

Avantis (AVNT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Avantis (AVNT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Avantis üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Avantis qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Avantis (AVNT) Tokenomikası

Avantis (AVNT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AVNT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Avantis (AVNT) necə alınır?

Necə Avantis alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Avantis Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AVNT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Avantis(AVNT) / VND
15.865,3135
1 Avantis(AVNT) / AUD
A$0,916408
1 Avantis(AVNT) / GBP
0,452175
1 Avantis(AVNT) / EUR
0,518494
1 Avantis(AVNT) / USD
$0,6029
1 Avantis(AVNT) / MYR
RM2,526151
1 Avantis(AVNT) / TRY
25,339887
1 Avantis(AVNT) / JPY
¥92,2437
1 Avantis(AVNT) / ARS
ARS$867,476636
1 Avantis(AVNT) / RUB
48,195826
1 Avantis(AVNT) / INR
53,435027
1 Avantis(AVNT) / IDR
Rp9.883,604976
1 Avantis(AVNT) / PHP
35,504781
1 Avantis(AVNT) / EGP
￡E.28,468938
1 Avantis(AVNT) / BRL
R$3,243602
1 Avantis(AVNT) / CAD
C$0,838031
1 Avantis(AVNT) / BDT
73,710554
1 Avantis(AVNT) / NGN
872,498793
1 Avantis(AVNT) / COP
$2.336,816284
1 Avantis(AVNT) / ZAR
R.10,406054
1 Avantis(AVNT) / UAH
25,315771
1 Avantis(AVNT) / TZS
T.Sh.1.481,3253
1 Avantis(AVNT) / VES
Bs133,2409
1 Avantis(AVNT) / CLP
$567,9318
1 Avantis(AVNT) / PKR
Rs170,114264
1 Avantis(AVNT) / KZT
319,83845
1 Avantis(AVNT) / THB
฿19,467641
1 Avantis(AVNT) / TWD
NT$18,533146
1 Avantis(AVNT) / AED
د.إ2,212643
1 Avantis(AVNT) / CHF
Fr0,48232
1 Avantis(AVNT) / HKD
HK$4,678504
1 Avantis(AVNT) / AMD
֏230,814236
1 Avantis(AVNT) / MAD
.د.م5,582854
1 Avantis(AVNT) / MXN
$11,165708
1 Avantis(AVNT) / SAR
ريال2,260875
1 Avantis(AVNT) / ETB
Br92,695875
1 Avantis(AVNT) / KES
KSh77,888651
1 Avantis(AVNT) / JOD
د.أ0,4274561
1 Avantis(AVNT) / PLN
2,206614
1 Avantis(AVNT) / RON
лв2,646731
1 Avantis(AVNT) / SEK
kr5,685347
1 Avantis(AVNT) / BGN
лв1,018901
1 Avantis(AVNT) / HUF
Ft202,381472
1 Avantis(AVNT) / CZK
12,678987
1 Avantis(AVNT) / KWD
د.ك0,1844874
1 Avantis(AVNT) / ILS
1,959425
1 Avantis(AVNT) / BOB
Bs4,166039
1 Avantis(AVNT) / AZN
1,02493
1 Avantis(AVNT) / TJS
SM5,54668
1 Avantis(AVNT) / GEL
1,633859
1 Avantis(AVNT) / AOA
Kz552,612111
1 Avantis(AVNT) / BHD
.د.ب0,2266904
1 Avantis(AVNT) / BMD
$0,6029
1 Avantis(AVNT) / DKK
kr3,888705
1 Avantis(AVNT) / HNL
L15,832154
1 Avantis(AVNT) / MUR
27,419892
1 Avantis(AVNT) / NAD
$10,381938
1 Avantis(AVNT) / NOK
kr6,059145
1 Avantis(AVNT) / NZD
$1,049046
1 Avantis(AVNT) / PAB
B/.0,6029
1 Avantis(AVNT) / PGK
K2,544238
1 Avantis(AVNT) / QAR
ر.ق2,194556
1 Avantis(AVNT) / RSD
дин.61,037596
1 Avantis(AVNT) / UZS
soʻm7.263,853751
1 Avantis(AVNT) / ALL
L50,420527
1 Avantis(AVNT) / ANG
ƒ1,079191
1 Avantis(AVNT) / AWG
ƒ1,08522
1 Avantis(AVNT) / BBD
$1,2058
1 Avantis(AVNT) / BAM
KM1,012872
1 Avantis(AVNT) / BIF
Fr1.783,3782
1 Avantis(AVNT) / BND
$0,78377
1 Avantis(AVNT) / BSD
$0,6029
1 Avantis(AVNT) / JMD
$96,397681
1 Avantis(AVNT) / KHR
2.421,282574
1 Avantis(AVNT) / KMF
Fr255,0267
1 Avantis(AVNT) / LAK
13.106,521477
1 Avantis(AVNT) / LKR
රු183,528789
1 Avantis(AVNT) / MDL
L10,176952
1 Avantis(AVNT) / MGA
Ar2.703,58447
1 Avantis(AVNT) / MOP
P4,8232
1 Avantis(AVNT) / MVR
9,22437
1 Avantis(AVNT) / MWK
MK1.046,700719
1 Avantis(AVNT) / MZN
MT38,52531
1 Avantis(AVNT) / NPR
रु85,527394
1 Avantis(AVNT) / PYG
4.275,7668
1 Avantis(AVNT) / RWF
Fr874,8079
1 Avantis(AVNT) / SBD
$4,961867
1 Avantis(AVNT) / SCR
8,488832
1 Avantis(AVNT) / SRD
$23,362375
1 Avantis(AVNT) / SVC
$5,275375
1 Avantis(AVNT) / SZL
L10,381938
1 Avantis(AVNT) / TMT
m2,11015
1 Avantis(AVNT) / TND
د.ت1,7713202
1 Avantis(AVNT) / TTD
$4,081633
1 Avantis(AVNT) / UGX
Sh2.100,5036
1 Avantis(AVNT) / XAF
Fr341,2414
1 Avantis(AVNT) / XCD
$1,62783
1 Avantis(AVNT) / XOF
Fr341,2414
1 Avantis(AVNT) / XPF
Fr62,0987
1 Avantis(AVNT) / BWP
P8,07886
1 Avantis(AVNT) / BZD
$1,211829
1 Avantis(AVNT) / CVE
$57,347848
1 Avantis(AVNT) / DJF
Fr106,7133
1 Avantis(AVNT) / DOP
$38,688093
1 Avantis(AVNT) / DZD
د.ج78,346855
1 Avantis(AVNT) / FJD
$1,362554
1 Avantis(AVNT) / GNF
Fr5.242,2155
1 Avantis(AVNT) / GTQ
Q4,618214
1 Avantis(AVNT) / GYD
$126,205057
1 Avantis(AVNT) / ISK
kr75,3625

Avantis Mənbəyi

Avantis haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Avantis Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Avantis Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Avantis (AVNT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AVNT qiyməti 0,6029 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AVNT / USD cari qiyməti nədir?
AVNT / USD cari qiyməti $ 0,6029 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Avantis üçün bazar dəyəri nədir?
AVNT üçün bazar dəyəri $ 155,67M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AVNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AVNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 258,21M USD təşkil edir.
AVNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AVNT ATH qiyməti olan 2,662191408541985 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AVNT qiyməti (ATL) nədir?
AVNT ATL qiyməti olan 0,17956381875221758 USD dəyərinə endi.
AVNT ticarət həcmi nədir?
AVNT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,20M USD.
AVNT bu il daha da yüksələcək?
AVNT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AVNT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:55 (UTC+8)

Avantis (AVNT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AVNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0,6029 USD

AVNT Ticarəti Edin

AVNT/USDT
$0,6029
$0,6029$0,6029
+3,55%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.782,27
$109.782,27$109.782,27

+1,92%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,88
$3.853,88$3.853,88

+2,12%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02849
$0,02849$0,02849

+13,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,47
$186,47$186,47

+0,75%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.853,88
$3.853,88$3.853,88

+2,12%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.782,27
$109.782,27$109.782,27

+1,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,47
$186,47$186,47

+0,75%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4734
$2,4734$2,4734

+0,79%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18559
$0,18559$0,18559

+2,72%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01276
$0,01276$0,01276

+27,60%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002936
$0,0002936$0,0002936

+369,76%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020751
$0,0020751$0,0020751

+2.205,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020751
$0,0020751$0,0020751

+2.205,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31447
$0,31447$0,31447

+153,42%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%