Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi (ARTFI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Artfi (ARTFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ARTFI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ARTFI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artfi (ARTFI) Qiymət Tarixçəsi
ARTFI qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
ARTFI Qiymət Proqnozu
ARTFI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ARTFI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
