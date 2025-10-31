Bugünkü canlı Amazon.com xStock qiyməti 251.63 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMZNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMZNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Amazon.com xStock qiyməti 251.63 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMZNX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMZNX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$251,55
$251,55$251,55
+10,80%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:12 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 223,18
$ 223,18$ 223,18
24 saat Aşağı
$ 254,96
$ 254,96$ 254,96
24 saat Yüksək

$ 223,18
$ 223,18$ 223,18

$ 254,96
$ 254,96$ 254,96

$ 3.341,2964079602716
$ 3.341,2964079602716$ 3.341,2964079602716

$ 188,44399514803126
$ 188,44399514803126$ 188,44399514803126

-0,12%

+10,80%

+13,79%

+13,79%

Amazon.com xStock (AMZNX) canlı qiyməti $ 251,63. AMZNX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 223,18 və ən yüksək $ 254,96 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AMZNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3.341,2964079602716, ən aşağı qiyməti isə $ 188,44399514803126 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AMZNX son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində +10,80% və son 7 gündə isə +13,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Amazon.com xStock (AMZNX) Bazar Məlumatları

No.1913

$ 1,89M
$ 1,89M$ 1,89M

$ 69,71K
$ 69,71K$ 69,71K

$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M

7,53K
7,53K 7,53K

--
----

15.499,34237643
15.499,34237643 15.499,34237643

Amazon.com xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,89M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 69,71K təşkil edir. AMZNX üzrə dövriyyədə olan təklif 7,53K, ümumi təklif isə 15499.34237643 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,90M təşkil edir.

Amazon.com xStock (AMZNX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Amazon.com xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +24,5193+10,80%
30 Gün$ +32,86+15,02%
60 Gün$ +23,21+10,16%
90 Gün$ +36,13+16,76%
Bugünkü Amazon.com xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AMZNX $ +24,5193 (+10,80%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Amazon.com xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +32,86 (+15,02%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Amazon.com xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AMZNX $ +23,21 (+10,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Amazon.com xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +36,13 (+16,76%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Amazon.com xStock (AMZNX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Amazon.com xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Amazon.com xStock (AMZNX) Nədir?

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Amazon.com xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AMZNX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Amazon.com xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Amazon.com xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Amazon.com xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Amazon.com xStock (AMZNX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Amazon.com xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Amazon.com xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomikası

Amazon.com xStock (AMZNX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AMZNX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Amazon.com xStock (AMZNX) necə alınır?

Necə Amazon.com xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Amazon.com xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AMZNX Aktivindən Yerli Valyutalara

Amazon.com xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Amazon.com xStock Veb-saytı
Bugünkü Amazon.com xStock (AMZNX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AMZNX qiyməti 251,63 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AMZNX / USD cari qiyməti nədir?
AMZNX / USD cari qiyməti $ 251,63 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Amazon.com xStock üçün bazar dəyəri nədir?
AMZNX üçün bazar dəyəri $ 1,89M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AMZNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AMZNX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7,53K USD təşkil edir.
AMZNX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AMZNX ATH qiyməti olan 3.341,2964079602716 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AMZNX qiyməti (ATL) nədir?
AMZNX ATL qiyməti olan 188,44399514803126 USD dəyərinə endi.
AMZNX ticarət həcmi nədir?
AMZNX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 69,71K USD.
AMZNX bu il daha da yüksələcək?
AMZNX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AMZNX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:12 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 AMZNX = 251,63 USD

AMZNX Ticarəti Edin

AMZNX/USDT
$251,55
$251,55$251,55
+10,84%

