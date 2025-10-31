Bugünkü canlı AdEx qiyməti 0.1401 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ADX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ADX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AdEx qiyməti 0.1401 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ADX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ADX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AdEx Logosu

AdEx qiyməti(ADX)

1 ADX / USD Canlı Qiyməti:

$0,1401
$0,1401
+3,16%1D
USD
AdEx (ADX) Canlı Qiymət Qrafiki
AdEx (ADX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1213
$ 0,1213
24 saat Aşağı
$ 0,151
$ 0,151
24 saat Yüksək

$ 0,1213
$ 0,1213

$ 0,151
$ 0,151

$ 3,708280086517334
$ 3,708280086517334

$ 0,034879632974
$ 0,034879632974

-1,06%

+3,16%

+51,62%

+51,62%

AdEx (ADX) canlı qiyməti $ 0,1401. ADX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1213 və ən yüksək $ 0,151 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ADX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,708280086517334, ən aşağı qiyməti isə $ 0,034879632974 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ADX son bir saat ərzində -1,06%, 24 saat ərzində +3,16% və son 7 gündə isə +51,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AdEx (ADX) Bazar Məlumatları

No.900

$ 20,72M
$ 20,72M

$ 38,45K
$ 38,45K

$ 21,02M
$ 21,02M

147,90M
147,90M

150.000.000
150.000.000

150.000.000
150.000.000

98,60%

ETH

AdEx üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,72M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 38,45K təşkil edir. ADX üzrə dövriyyədə olan təklif 147,90M, ümumi təklif isə 150000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,02M təşkil edir.

AdEx (ADX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AdEx qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,004292+3,16%
30 Gün$ +0,0376+36,68%
60 Gün$ +0,0083+6,29%
90 Gün$ +0,0162+13,07%
Bugünkü AdEx Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ADX $ +0,004292 (+3,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AdEx 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0376 (+36,68%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AdEx 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ADX $ +0,0083 (+6,29%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AdEx 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0162 (+13,07%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AdEx (ADX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AdEx Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AdEx (ADX) Nədir?

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AdEx investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ADX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AdEx haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AdEx satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AdEx Qiymət Proqnozu (USD)

AdEx (ADX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AdEx (ADX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AdEx üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AdEx qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AdEx (ADX) Tokenomikası

AdEx (ADX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ADX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AdEx (ADX) necə alınır?

Necə AdEx alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AdEx Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ADX Aktivindən Yerli Valyutalara

AdEx Mənbəyi

AdEx haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AdEx Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AdEx Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AdEx (ADX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ADX qiyməti 0,1401 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ADX / USD cari qiyməti nədir?
ADX / USD cari qiyməti $ 0,1401 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AdEx üçün bazar dəyəri nədir?
ADX üçün bazar dəyəri $ 20,72M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ADX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ADX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 147,90M USD təşkil edir.
ADX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ADX ATH qiyməti olan 3,708280086517334 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ADX qiyməti (ATL) nədir?
ADX ATL qiyməti olan 0,034879632974 USD dəyərinə endi.
ADX ticarət həcmi nədir?
ADX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 38,45K USD.
ADX bu il daha da yüksələcək?
ADX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ADX qiymət proqnozuna baxın.
AdEx (ADX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ADX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0,1401 USD

ADX Ticarəti Edin

ADX/USDT
$0,1401
$0,1401
+3,16%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.842,12

$3.844,82

$0,02726

$186,32

$1,0000

$3.844,82

$109.842,12

$186,32

$2,4719

$0,18543

$0,00000

$0,003878

$0,01277

$0,0002931

$0,0020741

$0,0020741

$0,0480

$0,0000000000000000000000030578

$0,30444

$0,000000000000000000000085

