Bugünkü canlı Apple xStock qiyməti 278.55 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AAPLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AAPLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Apple xStock Logosu

Apple xStock qiyməti(AAPLX)

1 AAPLX / USD Canlı Qiyməti:

$278,55
$278,55$278,55
+2,54%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:15 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 263,88
$ 263,88$ 263,88
24 saat Aşağı
$ 285,91
$ 285,91$ 285,91
24 saat Yüksək

$ 263,88
$ 263,88$ 263,88

$ 285,91
$ 285,91$ 285,91

$ 218,05582778461107
$ 218,05582778461107$ 218,05582778461107

$ 204,46269321696604
$ 204,46269321696604$ 204,46269321696604

-0,13%

+2,54%

+7,17%

+7,17%

Apple xStock (AAPLX) canlı qiyməti $ 278,55. AAPLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 263,88 və ən yüksək $ 285,91 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AAPLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 218,05582778461107, ən aşağı qiyməti isə $ 204,46269321696604 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AAPLX son bir saat ərzində -0,13%, 24 saat ərzində +2,54% və son 7 gündə isə +7,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Apple xStock (AAPLX) Bazar Məlumatları

No.1899

$ 1,67M
$ 1,67M$ 1,67M

$ 60,68K
$ 60,68K$ 60,68K

$ 2,51M
$ 2,51M$ 2,51M

6,00K
6,00K 6,00K

8.999,85946485
8.999,85946485 8.999,85946485

SOL

Apple xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,67M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 60,68K təşkil edir. AAPLX üzrə dövriyyədə olan təklif 6,00K, ümumi təklif isə 8999.85946485 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,51M təşkil edir.

Apple xStock (AAPLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Apple xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +6,8999+2,54%
30 Gün$ +25,18+9,93%
60 Gün$ +49,21+21,45%
90 Gün$ +75,61+37,25%
Bugünkü Apple xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AAPLX $ +6,8999 (+2,54%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Apple xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +25,18 (+9,93%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Apple xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AAPLX $ +49,21 (+21,45%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Apple xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +75,61 (+37,25%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Apple xStock (AAPLX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Apple xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Apple xStock (AAPLX) Nədir?

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Apple xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AAPLX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Apple xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Apple xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Apple xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Apple xStock (AAPLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Apple xStock (AAPLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Apple xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Apple xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Apple xStock (AAPLX) Tokenomikası

Apple xStock (AAPLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AAPLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Apple xStock (AAPLX) necə alınır?

Necə Apple xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Apple xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AAPLX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Apple xStock(AAPLX) / VND
7.330.043,25
1 Apple xStock(AAPLX) / AUD
A$423,396
1 Apple xStock(AAPLX) / GBP
208,9125
1 Apple xStock(AAPLX) / EUR
239,553
1 Apple xStock(AAPLX) / USD
$278,55
1 Apple xStock(AAPLX) / MYR
RM1.167,1245
1 Apple xStock(AAPLX) / TRY
11.707,4565
1 Apple xStock(AAPLX) / JPY
¥42.618,15
1 Apple xStock(AAPLX) / ARS
ARS$400.788,882
1 Apple xStock(AAPLX) / RUB
22.267,287
1 Apple xStock(AAPLX) / INR
24.687,8865
1 Apple xStock(AAPLX) / IDR
Rp4.566.392,712
1 Apple xStock(AAPLX) / PHP
16.403,8095
1 Apple xStock(AAPLX) / EGP
￡E.13.153,131
1 Apple xStock(AAPLX) / BRL
R$1.498,599
1 Apple xStock(AAPLX) / CAD
C$387,1845
1 Apple xStock(AAPLX) / BDT
34.055,523
1 Apple xStock(AAPLX) / NGN
403.109,2035
1 Apple xStock(AAPLX) / COP
$1.079.648,658
1 Apple xStock(AAPLX) / ZAR
R.4.807,773
1 Apple xStock(AAPLX) / UAH
11.696,3145
1 Apple xStock(AAPLX) / TZS
T.Sh.684.397,35
1 Apple xStock(AAPLX) / VES
Bs61.559,55
1 Apple xStock(AAPLX) / CLP
$262.394,1
1 Apple xStock(AAPLX) / PKR
Rs78.595,668
1 Apple xStock(AAPLX) / KZT
147.770,775
1 Apple xStock(AAPLX) / THB
฿8.994,3795
1 Apple xStock(AAPLX) / TWD
NT$8.562,627
1 Apple xStock(AAPLX) / AED
د.إ1.022,2785
1 Apple xStock(AAPLX) / CHF
Fr222,84
1 Apple xStock(AAPLX) / HKD
HK$2.161,548
1 Apple xStock(AAPLX) / AMD
֏106.640,082
1 Apple xStock(AAPLX) / MAD
.د.م2.579,373
1 Apple xStock(AAPLX) / MXN
$5.158,746
1 Apple xStock(AAPLX) / SAR
ريال1.044,5625
1 Apple xStock(AAPLX) / ETB
Br42.827,0625
1 Apple xStock(AAPLX) / KES
KSh35.985,8745
1 Apple xStock(AAPLX) / JOD
د.أ197,49195
1 Apple xStock(AAPLX) / PLN
1.019,493
1 Apple xStock(AAPLX) / RON
лв1.222,8345
1 Apple xStock(AAPLX) / SEK
kr2.626,7265
1 Apple xStock(AAPLX) / BGN
лв470,7495
1 Apple xStock(AAPLX) / HUF
Ft93.503,664
1 Apple xStock(AAPLX) / CZK
5.857,9065
1 Apple xStock(AAPLX) / KWD
د.ك85,2363
1 Apple xStock(AAPLX) / ILS
905,2875
1 Apple xStock(AAPLX) / BOB
Bs1.924,7805
1 Apple xStock(AAPLX) / AZN
473,535
1 Apple xStock(AAPLX) / TJS
SM2.562,66
1 Apple xStock(AAPLX) / GEL
754,8705
1 Apple xStock(AAPLX) / AOA
Kz255.316,1445
1 Apple xStock(AAPLX) / BHD
.د.ب104,7348
1 Apple xStock(AAPLX) / BMD
$278,55
1 Apple xStock(AAPLX) / DKK
kr1.796,6475
1 Apple xStock(AAPLX) / HNL
L7.314,723
1 Apple xStock(AAPLX) / MUR
12.668,454
1 Apple xStock(AAPLX) / NAD
$4.796,631
1 Apple xStock(AAPLX) / NOK
kr2.799,4275
1 Apple xStock(AAPLX) / NZD
$484,677
1 Apple xStock(AAPLX) / PAB
B/.278,55
1 Apple xStock(AAPLX) / PGK
K1.175,481
1 Apple xStock(AAPLX) / QAR
ر.ق1.013,922
1 Apple xStock(AAPLX) / RSD
дин.28.200,402
1 Apple xStock(AAPLX) / UZS
soʻm3.356.023,3245
1 Apple xStock(AAPLX) / ALL
L23.295,1365
1 Apple xStock(AAPLX) / ANG
ƒ498,6045
1 Apple xStock(AAPLX) / AWG
ƒ501,39
1 Apple xStock(AAPLX) / BBD
$557,1
1 Apple xStock(AAPLX) / BAM
KM467,964
1 Apple xStock(AAPLX) / BIF
Fr823.950,9
1 Apple xStock(AAPLX) / BND
$362,115
1 Apple xStock(AAPLX) / BSD
$278,55
1 Apple xStock(AAPLX) / JMD
$44.537,3595
1 Apple xStock(AAPLX) / KHR
1.118.673,513
1 Apple xStock(AAPLX) / KMF
Fr117.826,65
1 Apple xStock(AAPLX) / LAK
6.055.434,6615
1 Apple xStock(AAPLX) / LKR
රු84.793,4055
1 Apple xStock(AAPLX) / MDL
L4.701,924
1 Apple xStock(AAPLX) / MGA
Ar1.249.101,765
1 Apple xStock(AAPLX) / MOP
P2.228,4
1 Apple xStock(AAPLX) / MVR
4.261,815
1 Apple xStock(AAPLX) / MWK
MK483.593,4405
1 Apple xStock(AAPLX) / MZN
MT17.799,345
1 Apple xStock(AAPLX) / NPR
रु39.515,103
1 Apple xStock(AAPLX) / PYG
1.975.476,6
1 Apple xStock(AAPLX) / RWF
Fr404.176,05
1 Apple xStock(AAPLX) / SBD
$2.292,4665
1 Apple xStock(AAPLX) / SCR
3.921,984
1 Apple xStock(AAPLX) / SRD
$10.793,8125
1 Apple xStock(AAPLX) / SVC
$2.437,3125
1 Apple xStock(AAPLX) / SZL
L4.796,631
1 Apple xStock(AAPLX) / TMT
m974,925
1 Apple xStock(AAPLX) / TND
د.ت818,3799
1 Apple xStock(AAPLX) / TTD
$1.885,7835
1 Apple xStock(AAPLX) / UGX
Sh970.468,2
1 Apple xStock(AAPLX) / XAF
Fr157.659,3
1 Apple xStock(AAPLX) / XCD
$752,085
1 Apple xStock(AAPLX) / XOF
Fr157.659,3
1 Apple xStock(AAPLX) / XPF
Fr28.690,65
1 Apple xStock(AAPLX) / BWP
P3.732,57
1 Apple xStock(AAPLX) / BZD
$559,8855
1 Apple xStock(AAPLX) / CVE
$26.495,676
1 Apple xStock(AAPLX) / DJF
Fr49.303,35
1 Apple xStock(AAPLX) / DOP
$17.874,5535
1 Apple xStock(AAPLX) / DZD
د.ج36.197,5725
1 Apple xStock(AAPLX) / FJD
$629,523
1 Apple xStock(AAPLX) / GNF
Fr2.421.992,25
1 Apple xStock(AAPLX) / GTQ
Q2.133,693
1 Apple xStock(AAPLX) / GYD
$58.308,8715
1 Apple xStock(AAPLX) / ISK
kr34.818,75

Apple xStock Mənbəyi

Apple xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Apple xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Apple xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Apple xStock (AAPLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AAPLX qiyməti 278,55 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AAPLX / USD cari qiyməti nədir?
AAPLX / USD cari qiyməti $ 278,55 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Apple xStock üçün bazar dəyəri nədir?
AAPLX üçün bazar dəyəri $ 1,67M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AAPLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AAPLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,00K USD təşkil edir.
AAPLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AAPLX ATH qiyməti olan 218,05582778461107 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AAPLX qiyməti (ATL) nədir?
AAPLX ATL qiyməti olan 204,46269321696604 USD dəyərinə endi.
AAPLX ticarət həcmi nədir?
AAPLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 60,68K USD.
AAPLX bu il daha da yüksələcək?
AAPLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AAPLX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:15 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AAPLX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 278,55 USD

AAPLX Ticarəti Edin

AAPLX/USDT
$278,55
$278,55$278,55
+2,53%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.687,68
$3.842,92
$0,02727
$186,19
$0,9999
