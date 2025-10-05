R0AR TOKEN qiyməti(1R0R)
+0.53%
+1.62%
-23.60%
-23.60%
R0AR TOKEN (1R0R) canlı qiyməti $ 0.01315. 1R0R son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.01286 və ən yüksək $ 0.01328 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 1R0R üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.05359728874422925, ən aşağı qiyməti isə $ 0.003689277531738991 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, 1R0R son bir saat ərzində +0.53%, 24 saat ərzində +1.62% və son 7 gündə isə -23.60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
No.5870
ETH
R0AR TOKEN üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 10.56K təşkil edir. 1R0R üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000010 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 131.50M təşkil edir.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün R0AR TOKEN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0.0002095
|+1.62%
|30 Gün
|$ -0.02401
|-64.62%
|60 Gün
|$ -0.00717
|-35.29%
|90 Gün
|$ -0.00772
|-37.00%
Bu gün 1R0R $ +0.0002095 (+1.62%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ -0.02401 (-64.62%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə 1R0R $ -0.00717 (-35.29%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0.00772 (-37.00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
R0AR TOKEN (1R0R) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi R0AR TOKEN Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC R0AR TOKEN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.
Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 1R0R steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə R0AR TOKEN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.
Bizim hərtərəfli resurslarımız R0AR TOKEN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.
R0AR TOKEN (1R0R) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? R0AR TOKEN (1R0R) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? R0AR TOKEN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
R0AR TOKEN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 1R0R tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
Necə R0AR TOKEN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım R0AR TOKEN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.
R0AR TOKEN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-04 13:39:16
|Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
|10-04 11:26:38
|Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
|10-03 10:20:00
|Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
|10-03 05:17:00
|Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
|10-01 14:11:00
|Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
|09-30 18:14:00
|Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Miqdar
1 1R0R = 0.01315 USD
-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya