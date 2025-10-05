Bugünkü canlı R0AR TOKEN qiyməti 0.01315 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1R0R / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1R0R qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı R0AR TOKEN qiyməti 0.01315 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1R0R / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1R0R qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

R0AR TOKEN qiyməti(1R0R)

1 1R0R / USD Canlı Qiyməti:

$0.01314
$0.01314$0.01314
+1.62%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:27:17 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24 saat Aşağı
$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328
24 saat Yüksək

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01328
$ 0.01328$ 0.01328

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.53%

+1.62%

-23.60%

-23.60%

R0AR TOKEN (1R0R) canlı qiyməti $ 0.01315. 1R0R son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.01286 və ən yüksək $ 0.01328 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 1R0R üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.05359728874422925, ən aşağı qiyməti isə $ 0.003689277531738991 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 1R0R son bir saat ərzində +0.53%, 24 saat ərzində +1.62% və son 7 gündə isə -23.60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

R0AR TOKEN (1R0R) Bazar Məlumatları

No.5870

--
----

$ 10.56K
$ 10.56K$ 10.56K

$ 131.50M
$ 131.50M$ 131.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

R0AR TOKEN üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 10.56K təşkil edir. 1R0R üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000010 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 131.50M təşkil edir.

R0AR TOKEN (1R0R) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün R0AR TOKEN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.0002095+1.62%
30 Gün$ -0.02401-64.62%
60 Gün$ -0.00717-35.29%
90 Gün$ -0.00772-37.00%
Bugünkü R0AR TOKEN Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 1R0R $ +0.0002095 (+1.62%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

R0AR TOKEN 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.02401 (-64.62%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

R0AR TOKEN 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 1R0R $ -0.00717 (-35.29%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

R0AR TOKEN 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0.00772 (-37.00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

R0AR TOKEN (1R0R) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi R0AR TOKEN Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

R0AR TOKEN (1R0R) Nədir?

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC R0AR TOKEN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 1R0R steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə R0AR TOKEN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız R0AR TOKEN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

R0AR TOKEN Qiymət Proqnozu (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? R0AR TOKEN (1R0R) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? R0AR TOKEN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

R0AR TOKEN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomikası

R0AR TOKEN (1R0R) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 1R0R tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

R0AR TOKEN (1R0R) necə alınır?

Necə R0AR TOKEN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım R0AR TOKEN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

1R0R Aktivindən Yerli Valyutalara

1 R0AR TOKEN(1R0R) / VND
346.04225
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AUD
A$0.0198565
1 R0AR TOKEN(1R0R) / GBP
0.0095995
1 R0AR TOKEN(1R0R) / EUR
0.0111775
1 R0AR TOKEN(1R0R) / USD
$0.01315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MYR
RM0.05523
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TRY
0.5445415
1 R0AR TOKEN(1R0R) / JPY
¥1.93305
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ARS
ARS$18.732175
1 R0AR TOKEN(1R0R) / RUB
1.0810615
1 R0AR TOKEN(1R0R) / INR
1.1667995
1 R0AR TOKEN(1R0R) / IDR
Rp219.166579
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KRW
18.5211175
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PHP
0.761385
1 R0AR TOKEN(1R0R) / EGP
￡E.0.6276495
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BRL
R$0.0700895
1 R0AR TOKEN(1R0R) / CAD
C$0.0182785
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BDT
1.5996975
1 R0AR TOKEN(1R0R) / NGN
19.253178
1 R0AR TOKEN(1R0R) / COP
$51.1673075
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ZAR
R.0.226443
1 R0AR TOKEN(1R0R) / UAH
0.542306
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TZS
T.Sh.32.30955
1 R0AR TOKEN(1R0R) / VES
Bs2.43275
1 R0AR TOKEN(1R0R) / CLP
$12.61085
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PKR
Rs3.6989635
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KZT
7.197521
1 R0AR TOKEN(1R0R) / THB
฿0.4256655
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TWD
NT$0.400286
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AED
د.إ0.0482605
1 R0AR TOKEN(1R0R) / CHF
Fr0.0103885
1 R0AR TOKEN(1R0R) / HKD
HK$0.1021755
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AMD
֏5.038291
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MAD
.د.م0.1195335
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MXN
$0.2418285
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SAR
ريال0.049181
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ETB
Br1.9079335
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KES
KSh1.698191
1 R0AR TOKEN(1R0R) / JOD
د.أ0.00932335
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PLN
0.047603
1 R0AR TOKEN(1R0R) / RON
лв0.0569395
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SEK
kr0.1232155
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BGN
лв0.021829
1 R0AR TOKEN(1R0R) / HUF
Ft4.354228
1 R0AR TOKEN(1R0R) / CZK
0.271679
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KWD
د.ك0.0040239
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ILS
0.043395
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BOB
Bs0.090735
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AZN
0.022355
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TJS
SM0.1224265
1 R0AR TOKEN(1R0R) / GEL
0.035768
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AOA
Kz12.0531585
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BHD
.د.ب0.0049444
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BMD
$0.01315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / DKK
kr0.083634
1 R0AR TOKEN(1R0R) / HNL
L0.3438725
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MUR
0.5958265
1 R0AR TOKEN(1R0R) / NAD
$0.2265745
1 R0AR TOKEN(1R0R) / NOK
kr0.130974
1 R0AR TOKEN(1R0R) / NZD
$0.0224865
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PAB
B/.0.01315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PGK
K0.0558875
1 R0AR TOKEN(1R0R) / QAR
ر.ق0.047866
1 R0AR TOKEN(1R0R) / RSD
дин.1.31237
1 R0AR TOKEN(1R0R) / UZS
soʻm158.4336985
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ALL
L1.0834285
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ANG
ƒ0.0235385
1 R0AR TOKEN(1R0R) / AWG
ƒ0.02367
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BBD
$0.0263
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BAM
KM0.021829
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BIF
Fr38.67415
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BND
$0.016832
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BSD
$0.01315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / JMD
$2.111364
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KHR
52.811189
1 R0AR TOKEN(1R0R) / KMF
Fr5.50985
1 R0AR TOKEN(1R0R) / LAK
285.8695595
1 R0AR TOKEN(1R0R) / LKR
Rs3.976297
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MDL
L0.220131
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MGA
Ar58.705282
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MOP
P0.1053315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MVR
0.201195
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MWK
MK22.8298465
1 R0AR TOKEN(1R0R) / MZN
MT0.840285
1 R0AR TOKEN(1R0R) / NPR
Rs1.86993
1 R0AR TOKEN(1R0R) / PYG
92.6023
1 R0AR TOKEN(1R0R) / RWF
Fr19.02805
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SBD
$0.1082245
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SCR
0.192253
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SRD
$0.501015
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SVC
$0.114931
1 R0AR TOKEN(1R0R) / SZL
L0.226443
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TMT
m0.046025
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TND
د.ت0.0382928
1 R0AR TOKEN(1R0R) / TTD
$0.0890255
1 R0AR TOKEN(1R0R) / UGX
Sh45.499
1 R0AR TOKEN(1R0R) / XAF
Fr7.3377
1 R0AR TOKEN(1R0R) / XCD
$0.035505
1 R0AR TOKEN(1R0R) / XOF
Fr7.3377
1 R0AR TOKEN(1R0R) / XPF
Fr1.32815
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BWP
P0.174632
1 R0AR TOKEN(1R0R) / BZD
$0.0264315
1 R0AR TOKEN(1R0R) / CVE
$1.2349165
1 R0AR TOKEN(1R0R) / DJF
Fr2.3407
1 R0AR TOKEN(1R0R) / DOP
$0.82319
1 R0AR TOKEN(1R0R) / DZD
د.ج1.702662
1 R0AR TOKEN(1R0R) / FJD
$0.0295875
1 R0AR TOKEN(1R0R) / GNF
Fr114.33925
1 R0AR TOKEN(1R0R) / GTQ
Q0.100729
1 R0AR TOKEN(1R0R) / GYD
$2.7497965
1 R0AR TOKEN(1R0R) / ISK
kr1.59115

R0AR TOKEN Mənbəyi

R0AR TOKEN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi R0AR TOKEN Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: R0AR TOKEN Haqqında Digər Suallar

Bugünkü R0AR TOKEN (1R0R) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 1R0R qiyməti 0.01315 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
1R0R / USD cari qiyməti nədir?
1R0R / USD cari qiyməti $ 0.01315 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
R0AR TOKEN üçün bazar dəyəri nədir?
1R0R üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
1R0R aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
1R0R aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
1R0R üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
1R0R ATH qiyməti olan 0.05359728874422925 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 1R0R qiyməti (ATL) nədir?
1R0R ATL qiyməti olan 0.003689277531738991 USD dəyərinə endi.
1R0R ticarət həcmi nədir?
1R0R üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 10.56K USD.
1R0R bu il daha da yüksələcək?
1R0R bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 1R0R qiymət proqnozuna baxın.
