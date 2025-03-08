1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

SıralamaNo.5870

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0

Dövriyyə Təklifi--

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000,010

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.05359728874422925,2025-03-08

Ən Aşağı Qiymət0.003689277531738991,2025-04-16

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.

1R0R/USDT
R0AR TOKEN
----
--
24 saat Ən Yüksək
--
24 saat Ən Aşağı
--
24 saat Həcm (1R0R)
--
24 saat Məbləğ (USDT)
--
Loading...