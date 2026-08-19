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Bugünkü canlı 0xDirectPing qiyməti 0 USD təşkil edir.0XDP bazar həddi 22.471 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 0XDP - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı 0xDirectPing qiyməti 0 USD təşkil edir.0XDP bazar həddi 22.471 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 0XDP - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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0xDirectPing Qiyməti (0XDP)

Siyahıya alınmadı

1 0XDP / USD Canlı Qiyməti:

$0,000000224714
$0,000000224714$0,000000224714
-1,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
0xDirectPing (0XDP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:43:24 (UTC+8)

0xDirectPing bugünkü qiyməti

Bu gün canlı 0xDirectPing (0XDP) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,00% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari 0XDP - USD konvertasiya dərəcəsi 0XDP üzrə $ 0 təşkil edir.

0xDirectPing hazırda $ 22.471 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 100,00B 0XDP dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 0XDP bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,0 (aşağı) və $ 0,0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 0XDP son bir saatda -- və son 7 gündə -1,43% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

0xDirectPing (0XDP) Bazar Məlumatları

$ 22,47K
$ 22,47K$ 22,47K

--
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$ 22,47K
$ 22,47K$ 22,47K

100,00B
100,00B 100,00B

99.999.999.999,99998
99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

0xDirectPing üzrə cari Bazar Dəyəri $ 22,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 0XDP üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00B, ümumi təklif isə 99999999999.99998 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 22,47K təşkil edir.

0xDirectPing qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 saat Aşağı
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 saat Yüksək

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

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-1,43%

-1,43%

0xDirectPing (0XDP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 0xDirectPing / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 0xDirectPing / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə 0xDirectPing / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə 0xDirectPing / USD qiymət dəyişikliyi --.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0+1,21%
60 Gün$ 0+7,17%
90 Gün----

0xDirectPing üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün 0xDirectPing (0XDP) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, 0XDP üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün 0xDirectPing (0XDP) qiymət proqnozu

2040-cı ildə 0xDirectPing qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində 0xDirectPing qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? 0xDirectPing Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə 0XDP qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

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0xDirectPing (0XDP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

Artificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: 0xDirectPing Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:43:24 (UTC+8)

0xDirectPing (0XDP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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SwarmBase

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SWARM

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Optiview

Optiview

OV

$0,2499
$0,2499$0,2499

-8,46%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,008650
$0,008650$0,008650

-26,63%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,041590
$0,041590$0,041590

+16,52%

KiiChain

KiiChain

KII

$0,06887
$0,06887$0,06887

-10,36%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00144
$0,00144$0,00144

+200,00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0001508
$0,0001508$0,0001508

+77,41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0,8550
$0,8550$0,8550

+37,39%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003918
$0,0003918$0,0003918

+56,72%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,041590
$0,041590$0,041590

+16,52%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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