استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع VPay نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.021125 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد VPay نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.022181 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر VPAY هو $ 0.023290 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر VPAY هو $ 0.024455 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VPAY في عام 2029 هو $ 0.025678 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VPAY في عام 2030 هو $ 0.026962 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VPay نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.043918.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر VPay نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.071538.