توكنوميكس Vanity (VNTY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vanity (VNTY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vanity (VNTY) VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond. الوثيقة البيضاء: https://vanitybazaar.ghost.io/vanitybazaar-revolutionizing-solana-address-identity-whitepaper/ اشتر VNTY الآن!

توكنوميكس Vanity (VNTY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vanity (VNTY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K إجمالي العرض: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M العرض المتداول: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Vanity (VNTY)

توكنوميكس Vanity (VNTY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vanity (VNTY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VNTY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VNTY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VNTY، استكشف السعر المباشر لتوكن VNTY!

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