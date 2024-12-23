احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UNQT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UNQT.

سعر Unique Utility (UNQT) المباشر لليوم هو USD 0.00201463 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.83K . يتم تحديث سعر UNQT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unique Utility الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.29 - تغيير سعر Unique Utility خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.94M

أداء سعر Unique Utility (UNQT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ -0.0005154100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ -0.0003500069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ -0.0005154100 -25.58% 60 يوم $ -0.0003500069 -17.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unique Utility (UNQT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unique Utility: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00194015$ 0.00194015 $ 0.00194015 24 ساعة مرتفع $ 0.00221894$ 0.00221894 $ 0.00221894 عالية طوال الوقت $ 0.220548$ 0.220548 $ 0.220548 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -28.03%

معلومات سوق Unique Utility (UNQT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: