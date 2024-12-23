سعر Unique Utility (UNQT)
سعر Unique Utility (UNQT) المباشر لليوم هو USD 0.00201463. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.83K. يتم تحديث سعر UNQT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unique Utility الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.29
- تغيير سعر Unique Utility خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.94M
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خلال اليوم، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ -0.0005154100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ -0.0003500069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unique Utility مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ -0.0005154100
|-25.58%
|60 يوم
|$ -0.0003500069
|-17.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unique Utility: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.88%
-0.30%
-28.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.
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