توكنوميكس Unique Utility (UNQT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unique Utility (UNQT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unique Utility (UNQT) Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. الموقع الرسمي: https://unique.finance/ الوثيقة البيضاء: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ اشتر UNQT الآن!

توكنوميكس Unique Utility (UNQT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unique Utility (UNQT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.52K $ 28.52K $ 28.52K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.91K $ 43.91K $ 43.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043912 $ 0.00043912 $ 0.00043912 معرفة المزيد عن سعر Unique Utility (UNQT)

توكنوميكس Unique Utility (UNQT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unique Utility (UNQT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNQT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNQT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNQT، استكشف السعر المباشر لتوكن UNQT!

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