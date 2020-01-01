توكنوميكس Rainbow (RAINBOW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rainbow (RAINBOW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rainbow (RAINBOW) Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma. Sure! Here's a description for a crypto project named "Rainbow": Rainbow is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments. At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently. With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment الموقع الرسمي: https://www.rainbows.fun/ اشتر RAINBOW الآن!

توكنوميكس Rainbow (RAINBOW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rainbow (RAINBOW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rainbow (RAINBOW)

توكنوميكس Rainbow (RAINBOW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rainbow (RAINBOW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RAINBOW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RAINBOW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RAINBOW، استكشف السعر المباشر لتوكن RAINBOW!

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