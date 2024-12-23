سعر Plebbit (PLEB)
سعر Plebbit (PLEB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M. يتم تحديث سعر PLEB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Plebbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.30
- تغيير سعر Plebbit خلال اليوم هو +2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.49T
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خلال اليوم، كان سعر Plebbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Plebbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Plebbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Plebbit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.55%
|30 يوم
|$ 0
|-53.20%
|60 يوم
|$ 0
|-49.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Plebbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+2.55%
-43.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps. WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha. WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities. WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media). HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com - https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI. - https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI. - https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes. Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced. To learn more, please visit plebbit.com
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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