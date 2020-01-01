توكنوميكس Pixel (PXL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pixel (PXL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pixel (PXL) XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. الموقع الرسمي: https://xrpublisher.com/ اشتر PXL الآن!

توكنوميكس Pixel (PXL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pixel (PXL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K إجمالي العرض: $ 644.26M $ 644.26M $ 644.26M العرض المتداول: $ 644.26M $ 644.26M $ 644.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00685466 $ 0.00685466 $ 0.00685466 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pixel (PXL)

توكنوميكس Pixel (PXL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pixel (PXL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PXL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PXL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PXL، استكشف السعر المباشر لتوكن PXL!

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