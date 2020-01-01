توكنوميكس Munch (MUNCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Munch (MUNCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Munch (MUNCH) While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you. الموقع الرسمي: https://www.munchcoin.xyz اشتر MUNCH الآن!

توكنوميكس Munch (MUNCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Munch (MUNCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.04K $ 18.04K $ 18.04K إجمالي العرض: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B العرض المتداول: $ 9.01B $ 9.01B $ 9.01B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.04K $ 18.04K $ 18.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00067223 $ 0.00067223 $ 0.00067223 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Munch (MUNCH)

توكنوميكس Munch (MUNCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Munch (MUNCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MUNCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MUNCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MUNCH، استكشف السعر المباشر لتوكن MUNCH!

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