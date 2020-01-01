توكنوميكس MOONY (MOONY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MOONY (MOONY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MOONY (MOONY) MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion الموقع الرسمي: https://darealmoony.ai/ اشتر MOONY الآن!

توكنوميكس MOONY (MOONY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MOONY (MOONY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 65.78K $ 65.78K $ 65.78K إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 65.78K $ 65.78K $ 65.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00151023 $ 0.00151023 $ 0.00151023 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر MOONY (MOONY)

توكنوميكس MOONY (MOONY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MOONY (MOONY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOONY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOONY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOONY، استكشف السعر المباشر لتوكن MOONY!

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