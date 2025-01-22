سعر HowInu (HOW)
سعر HowInu (HOW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HowInu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 296.25
- تغيير سعر HowInu خلال اليوم هو +3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HowInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HowInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HowInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HowInu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.72%
|30 يوم
|$ 0
|+10.79%
|60 يوم
|$ 0
|+83.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HowInu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+3.72%
-8.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HowInu is a Meme Cryptocurrency running on the Binance Smart Chain Network created by Pasindu Shenal based on an image of a fictional dog. The HowInu Crypto project aims to play a role in advancing the crypto industry beyond the functionality of a normal meme cryptocurrency. Ultimately, the project aims to remain stable in the Crypto market for a long time and become a popular Meme Cryptocurrency in the world along with the growth of the Crypto market.
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