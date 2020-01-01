توكنوميكس Finminity (FMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Finminity (FMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Finminity (FMT) An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. الموقع الرسمي: https://www.finminity.com/ اشتر FMT الآن!

توكنوميكس Finminity (FMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Finminity (FMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.37K $ 37.37K $ 37.37K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 119.79K $ 119.79K $ 119.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.03 $ 9.03 $ 9.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00886177 $ 0.00886177 $ 0.00886177 السعر الحالي: $ 0.01198779 $ 0.01198779 $ 0.01198779 معرفة المزيد عن سعر Finminity (FMT)

توكنوميكس Finminity (FMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Finminity (FMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FMT، استكشف السعر المباشر لتوكن FMT!

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