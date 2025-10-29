معلومات سعر DeFrogs (DEFROGS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 43.32 $ 43.32 $ 43.32 24 ساعة منخفض $ 45.69 $ 45.69 $ 45.69 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 43.32$ 43.32 $ 43.32 24 ساعة مرتفع $ 45.69$ 45.69 $ 45.69 عالية طوال الوقت $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 أدنى سعر $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) +3.09% تغير السعر (7 أيام) +3.09%

سعر DeFrogs (DEFROGS) في الوقت الحقيقي هو $44.84. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEFROGS بين أدنى سعر $ 43.32 وأعلى سعر $ 45.69، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEFROGS على الإطلاق هو $ 3,930.55، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 34.07.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEFROGS -0.22% على مدار الساعة الماضية، -0.63% على مدار 24 ساعة، و +3.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DeFrogs (DEFROGS)

القيمة السوقية $ 448.34K$ 448.34K $ 448.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 448.34K$ 448.34K $ 448.34K إمداد دورة التداول 10.00K 10.00K 10.00K إجمالي العرض 10,000.0 10,000.0 10,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DeFrogs هي $ 448.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEFROGS يبلغ 10.00K، مع إجمالي عرض 10000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 448.34K.