استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع DeFrogs نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 44.55 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد DeFrogs نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 46.7774 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DEFROGS هو $ 49.1163 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DEFROGS هو $ 51.5721 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DEFROGS في عام 2029 هو $ 54.1508 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DEFROGS في عام 2030 هو $ 56.8583 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DeFrogs نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 92.6162.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر DeFrogs نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 150.8621.