احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CU.

سعر Crypto Unicorns (CU) المباشر لليوم هو USD 0.0045365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.93K . يتم تحديث سعر CU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crypto Unicorns الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.13 - تغيير سعر Crypto Unicorns خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.31M

أداء سعر Crypto Unicorns (CU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crypto Unicorns مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crypto Unicorns مقابل USD هو $ -0.0008184862 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crypto Unicorns مقابل USD هو $ -0.0019587717 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crypto Unicorns مقابل USD هو $ -0.01832293041780083 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ -0.0008184862 -18.04% 60 يوم $ -0.0019587717 -43.17% 90 يوم $ -0.01832293041780083 -80.15%

تحليل سعر Crypto Unicorns (CU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crypto Unicorns: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00444287$ 0.00444287 $ 0.00444287 24 ساعة مرتفع $ 0.00462948$ 0.00462948 $ 0.00462948 عالية طوال الوقت $ 0.393779$ 0.393779 $ 0.393779 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -16.12%

معلومات سوق Crypto Unicorns (CU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: