توكنوميكس Crypto Unicorns (CU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Crypto Unicorns (CU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Crypto Unicorns (CU) Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. الموقع الرسمي: https://laguna.games/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 اشتر CU الآن!

توكنوميكس Crypto Unicorns (CU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Crypto Unicorns (CU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 152.42K $ 152.42K $ 152.42K إجمالي العرض: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M العرض المتداول: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 299.07K $ 299.07K $ 299.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 السعر الحالي: $ 0.00322166 $ 0.00322166 $ 0.00322166 معرفة المزيد عن سعر Crypto Unicorns (CU)

توكنوميكس Crypto Unicorns (CU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Crypto Unicorns (CU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CU، استكشف السعر المباشر لتوكن CU!

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