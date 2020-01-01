توكنوميكس CrocBot (CROC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CrocBot (CROC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CrocBot (CROC) What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard) الموقع الرسمي: https://crocbot.farm/ اشتر CROC الآن!

توكنوميكس CrocBot (CROC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CrocBot (CROC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.70K $ 23.70K $ 23.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00794715 $ 0.00794715 $ 0.00794715 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر CrocBot (CROC)

توكنوميكس CrocBot (CROC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CrocBot (CROC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CROC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CROC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CROC، استكشف السعر المباشر لتوكن CROC!

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