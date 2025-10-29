معلومات سعر BENQI (QI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00519719 24 ساعة مرتفع $ 0.0055213 عالية طوال الوقت $ 0.39417 أدنى سعر $ 0.00323513 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.25% تغير السعر (7 أيام) -1.42%

سعر BENQI (QI) في الوقت الحقيقي هو $0.00526352. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QI بين أدنى سعر $ 0.00519719 وأعلى سعر $ 0.0055213، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQI على الإطلاق هو $ 0.39417، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00323513.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QI -0.23% على مدار الساعة الماضية، -2.25% على مدار 24 ساعة، و -1.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BENQI (QI)

القيمة السوقية $ 37.93M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.93M إمداد دورة التداول 7.20B إجمالي العرض 7,200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BENQI هي $ 37.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QI يبلغ 7.20B، مع إجمالي عرض 7200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.93M.