استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع BENQI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.005186 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد BENQI نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.005446 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر QI هو $ 0.005718 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر QI هو $ 0.006004 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QI في عام 2029 هو $ 0.006304 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QI في عام 2030 هو $ 0.006619 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BENQI نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.010783.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر BENQI نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.017564.