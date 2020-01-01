توكنوميكس Wodo Gaming (XWGT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wodo Gaming (XWGT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wodo Gaming (XWGT) Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. الموقع الرسمي: https://xwgt.io الوثيقة البيضاء: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 اشتر XWGT الآن!

توكنوميكس Wodo Gaming (XWGT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wodo Gaming (XWGT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.02859 $ 0.02859 $ 0.02859 معرفة المزيد عن سعر Wodo Gaming (XWGT)

توكنوميكس Wodo Gaming (XWGT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wodo Gaming (XWGT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XWGT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XWGT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XWGT، استكشف السعر المباشر لتوكن XWGT!

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