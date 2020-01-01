توكنوميكس Xrp Classic (XRPC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xrp Classic (XRPC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Xrp Classic (XRPC) Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. الموقع الرسمي: https://www.xrpclassic.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.xrpclassic.com/ مستكشف الكتل: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe اشتر XRPC الآن!

توكنوميكس Xrp Classic (XRPC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xrp Classic (XRPC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 600.93K $ 600.93K $ 600.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 السعر الحالي: $ 0.0009014 $ 0.0009014 $ 0.0009014 معرفة المزيد عن سعر Xrp Classic (XRPC)

توكنوميكس Xrp Classic (XRPC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Xrp Classic (XRPC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XRPC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XRPC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XRPC، استكشف السعر المباشر لتوكن XRPC!

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