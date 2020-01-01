توكنوميكس XPR Network (XPR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XPR Network (XPR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XPR Network (XPR) XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. الموقع الرسمي: https://xprnetwork.org/ الوثيقة البيضاء: http://xprnetwork.org/whitepaper مستكشف الكتل: https://explorer.xprnetwork.org/ اشتر XPR الآن!

توكنوميكس XPR Network (XPR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XPR Network (XPR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 140.24M $ 140.24M $ 140.24M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 27.88B $ 27.88B $ 27.88B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 السعر الحالي: $ 0.0050299 $ 0.0050299 $ 0.0050299 معرفة المزيد عن سعر XPR Network (XPR)

توكنوميكس XPR Network (XPR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XPR Network (XPR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XPR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XPR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XPR، استكشف السعر المباشر لتوكن XPR!

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