توكنوميكس XDB CHAIN (XDB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XDB CHAIN (XDB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XDB CHAIN (XDB) XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands الموقع الرسمي: http://www.xdbchain.com الوثيقة البيضاء: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.xdbchain.com اشتر XDB الآن!

توكنوميكس XDB CHAIN (XDB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XDB CHAIN (XDB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.65M $ 8.65M $ 8.65M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 السعر الحالي: $ 0.0005027 $ 0.0005027 $ 0.0005027 معرفة المزيد عن سعر XDB CHAIN (XDB)

توكنوميكس XDB CHAIN (XDB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XDB CHAIN (XDB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XDB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XDB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XDB، استكشف السعر المباشر لتوكن XDB!

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