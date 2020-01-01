توكنوميكس Common Wealth (WLTH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Common Wealth (WLTH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Common Wealth (WLTH) Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. الموقع الرسمي: http://joincommonwealth.xyz الوثيقة البيضاء: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d اشتر WLTH الآن!

توكنوميكس Common Wealth (WLTH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Common Wealth (WLTH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 853.74M $ 853.74M $ 853.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.75M $ 5.75M $ 5.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 السعر الحالي: $ 0.005746 $ 0.005746 $ 0.005746 معرفة المزيد عن سعر Common Wealth (WLTH)

توكنوميكس Common Wealth (WLTH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Common Wealth (WLTH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WLTH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WLTH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WLTH، استكشف السعر المباشر لتوكن WLTH!

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