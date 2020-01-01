توكنوميكس USELESS COIN (USELESS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول USELESS COIN (USELESS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات USELESS COIN (USELESS) $USELESS هي عملة مشفرة تسمى "Useless Coin"، تركز على عدم الفائدة وثقافة الميم البحتة. الموقع الرسمي: https://theuselesscoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://theuselesscoin.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk اشتر USELESS الآن!

توكنوميكس USELESS COIN (USELESS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USELESS COIN (USELESS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 269.70M $ 269.70M $ 269.70M إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 269.70M $ 269.70M $ 269.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 السعر الحالي: $ 0.269722 $ 0.269722 $ 0.269722 معرفة المزيد عن سعر USELESS COIN (USELESS)

توكنوميكس USELESS COIN (USELESS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس USELESS COIN (USELESS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USELESS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USELESS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USELESS، استكشف السعر المباشر لتوكن USELESS!

كيفية شراء USELESS هل أنت مهتم بإضافة USELESS COIN (USELESS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء USELESS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء USELESS على MEXC الآن!

تاريخ سعر USELESS COIN (USELESS) يساعد تحليل تاريخ أسعار USELESS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار USELESS الآن!

توقعات سعر USELESS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه USELESS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار USELESS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر USELESS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!