توكنوميكس Unipoly Coin (UNP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unipoly Coin (UNP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unipoly Coin (UNP) UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. الموقع الرسمي: https://www.unipolycoin.com الوثيقة البيضاء: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 اشتر UNP الآن!

توكنوميكس Unipoly Coin (UNP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unipoly Coin (UNP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 47.79M $ 47.79M $ 47.79M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 218.01M $ 218.01M $ 218.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 السعر الحالي: $ 0.21801 $ 0.21801 $ 0.21801 معرفة المزيد عن سعر Unipoly Coin (UNP)

توكنوميكس Unipoly Coin (UNP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unipoly Coin (UNP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNP، استكشف السعر المباشر لتوكن UNP!

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