توكنوميكس Unicorn Fart Dust (UFD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unicorn Fart Dust (UFD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unicorn Fart Dust (UFD) Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. الموقع الرسمي: https://unicornfartdust.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump اشتر UFD الآن!

توكنوميكس Unicorn Fart Dust (UFD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unicorn Fart Dust (UFD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 41.14M $ 41.14M $ 41.14M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.14M $ 41.14M $ 41.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 السعر الحالي: $ 0.04114 $ 0.04114 $ 0.04114 معرفة المزيد عن سعر Unicorn Fart Dust (UFD)

توكنوميكس Unicorn Fart Dust (UFD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unicorn Fart Dust (UFD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UFD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UFD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UFD، استكشف السعر المباشر لتوكن UFD!

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