توكنوميكس Undeads Games (UDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Undeads Games (UDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Undeads Games (UDS) Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. الموقع الرسمي: https://undeads.com الوثيقة البيضاء: https://undeads.gitbook.io مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 اشتر UDS الآن!

توكنوميكس Undeads Games (UDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Undeads Games (UDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.10M $ 48.10M $ 48.10M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 262.58M $ 262.58M $ 262.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 السعر الحالي: $ 1.0503 $ 1.0503 $ 1.0503 معرفة المزيد عن سعر Undeads Games (UDS)

توكنوميكس Undeads Games (UDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Undeads Games (UDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UDS، استكشف السعر المباشر لتوكن UDS!

كيفية شراء UDS هل أنت مهتم بإضافة Undeads Games (UDS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء UDS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء UDS على MEXC الآن!

تاريخ سعر Undeads Games (UDS) يساعد تحليل تاريخ أسعار UDS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار UDS الآن!

توقعات سعر UDS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه UDS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار UDS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر UDS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!