توكنوميكس Tajir Tech Hub (TJRM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tajir Tech Hub (TJRM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tajir Tech Hub (TJRM) تعمل Tajir Tech Hub على إحداث ثورة في تجارة الجملة العالمية من خلال منصة البلوكتشين التي تربط بين الشركات المصنعة والموردين ورجال الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوكتشين. يعمل توكن TJRM على تغذية نظامنا البيئي، مما يضمن معاملات آمنة وعمليات تحقق أسرع وفوائد حصرية للمستخدمين. الموقع الرسمي: https://www.tajirtechhub.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo اشتر TJRM الآن!

توكنوميكس Tajir Tech Hub (TJRM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tajir Tech Hub (TJRM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M إجمالي العرض: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M العرض المتداول: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006005297143865621 $ 0.006005297143865621 $ 0.006005297143865621 السعر الحالي: $ 0.007695 $ 0.007695 $ 0.007695 معرفة المزيد عن سعر Tajir Tech Hub (TJRM)

توكنوميكس Tajir Tech Hub (TJRM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tajir Tech Hub (TJRM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TJRM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TJRM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TJRM، استكشف السعر المباشر لتوكن TJRM!

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