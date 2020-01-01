توكنوميكس TonCapy (TCAPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TonCapy (TCAPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TonCapy (TCAPY) TonCapy هو مشروع Web3 في نظام بيئي قوي، بدعم من BingX وTingFoundation واستثمارات UFIN LABs. وقد ضمت الشركتان أكثر من 20 مليون مستخدم ودعمتا تطوير أكثر من 200 مشروع على سلاسل الكتل المختلفة. وبفضل الشراكات الاستراتيجية مع 10 من أفضل منصات التداول الإلكترونية، تسير TonCapy على الطريق لتصبح شركة يونيكورن في دورة التقسيم هذه. الموقع الرسمي: https://www.toncapy.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.toncapy.com مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b اشتر TCAPY الآن!

توكنوميكس TonCapy (TCAPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TonCapy (TCAPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 756.87B $ 756.87B $ 756.87B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 301.24M $ 301.24M $ 301.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 السعر الحالي: $ 0.000398 $ 0.000398 $ 0.000398 معرفة المزيد عن سعر TonCapy (TCAPY)

توكنوميكس TonCapy (TCAPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TonCapy (TCAPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TCAPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TCAPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TCAPY، استكشف السعر المباشر لتوكن TCAPY!

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