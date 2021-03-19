توكنوميكس Taraxa Coin (TARA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Taraxa Coin (TARA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Taraxa Coin (TARA) Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. الموقع الرسمي: https://www.taraxa.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.taraxa.io/ مستكشف الكتل: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ اشتر TARA الآن!

توكنوميكس Taraxa Coin (TARA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Taraxa Coin (TARA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.96M $ 13.96M $ 13.96M إجمالي العرض: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B العرض المتداول: $ 5.48B $ 5.48B $ 5.48B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.60M $ 30.60M $ 30.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 السعر الحالي: $ 0.0025503 $ 0.0025503 $ 0.0025503 معرفة المزيد عن سعر Taraxa Coin (TARA)

توكنوميكس Taraxa Coin (TARA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Taraxa Coin (TARA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TARA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TARA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TARA، استكشف السعر المباشر لتوكن TARA!

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