توكنوميكس TARS Protocol (TAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TARS Protocol (TAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TARS Protocol (TAI) TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. الموقع الرسمي: https://tars.pro/ الوثيقة البيضاء: https://docs.tars.pro/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD اشتر TAI الآن!

توكنوميكس TARS Protocol (TAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TARS Protocol (TAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.71M $ 53.71M $ 53.71M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 60.20M $ 60.20M $ 60.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 السعر الحالي: $ 0.0602 $ 0.0602 $ 0.0602 معرفة المزيد عن سعر TARS Protocol (TAI)

توكنوميكس TARS Protocol (TAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TARS Protocol (TAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAI، استكشف السعر المباشر لتوكن TAI!

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