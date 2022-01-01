توكنوميكس Maple Finance (SYRUP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Maple Finance (SYRUP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Maple Finance (SYRUP) "تُعد Maple المقرض ""المؤسسي في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)"". حققت Maple نموًا متسارعًا ومستدامًا من خلال دمج أفضل ممارسات الإقراض المؤسسي مع تقنيات DeFi. برزت Maple أقوى بعد أزمة الائتمان في عام 2022 ولعبت دورًا محوريًا في إعادة بناء قطاع الإقراض في DeFi. نحن نوفر قروضًا شفافة ذات ضمانات فائضة يمكن التحقق منها في الوقت الفعلي. ركزنا المؤسسي مكّننا من التوسع وتحقيق عوائد أعلى باستمرار مقارنة بمنافسيّنا." الموقع الرسمي: https://maple.finance/ الوثيقة البيضاء: https://maplefinance.gitbook.io/maple مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 اشتر SYRUP الآن!

توكنوميكس Maple Finance (SYRUP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Maple Finance (SYRUP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 503.22M $ 503.22M $ 503.22M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 السعر الحالي: $ 0.42131 $ 0.42131 $ 0.42131 معرفة المزيد عن سعر Maple Finance (SYRUP)

توكنوميكس Maple Finance (SYRUP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Maple Finance (SYRUP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SYRUP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SYRUP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SYRUP، استكشف السعر المباشر لتوكن SYRUP!

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