توكنوميكس Stake Vault Network (SVN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stake Vault Network (SVN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stake Vault Network (SVN) Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. الموقع الرسمي: https://stakevaultnet.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc اشتر SVN الآن!

توكنوميكس Stake Vault Network (SVN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stake Vault Network (SVN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 $ 0.001189354572874416 السعر الحالي: $ 0.00202 $ 0.00202 $ 0.00202 معرفة المزيد عن سعر Stake Vault Network (SVN)

توكنوميكس Stake Vault Network (SVN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stake Vault Network (SVN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SVN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SVN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SVN، استكشف السعر المباشر لتوكن SVN!

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