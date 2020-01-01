توكنوميكس Storm Trade (STORM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Storm Trade (STORM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Storm Trade (STORM) Storm Trade هي منصة مشتقات اجتماعية على تيليجرام تعمل على بلوكتشين TON. وهي تسهل تداول العملات المشفرة والفوركس والأسهم والسلع. الموقع الرسمي: https://storm.tg/ الوثيقة البيضاء: https://docs.storm.tg/ مستكشف الكتل: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM اشتر STORM الآن!

توكنوميكس Storm Trade (STORM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Storm Trade (STORM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 $ 0.012536254962051229 السعر الحالي: $ 0.01462 $ 0.01462 $ 0.01462 معرفة المزيد عن سعر Storm Trade (STORM)

توكنوميكس Storm Trade (STORM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Storm Trade (STORM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STORM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STORM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STORM، استكشف السعر المباشر لتوكن STORM!

كيفية شراء STORM هل أنت مهتم بإضافة Storm Trade (STORM) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء STORM ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء STORM على MEXC الآن!

تاريخ سعر Storm Trade (STORM) يساعد تحليل تاريخ أسعار STORM المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار STORM الآن!

توقعات سعر STORM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه STORM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار STORM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر STORM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!