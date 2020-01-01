توكنوميكس STO Chain (STOOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STO Chain (STOOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STO Chain (STOOS) تهدف STO Chain إلى أن تكون أول سوق عالمية لامركزية للاستثمارات البديلة المميزة وتوفير الوصول إلى الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم. الموقع الرسمي: http://stochain.io/ الوثيقة البيضاء: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf مستكشف الكتل: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 اشتر STOOS الآن!

توكنوميكس STO Chain (STOOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STO Chain (STOOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 22 $ 22 $ 22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 السعر الحالي: $ 1.2991 $ 1.2991 $ 1.2991 معرفة المزيد عن سعر STO Chain (STOOS)

توكنوميكس STO Chain (STOOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STO Chain (STOOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STOOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STOOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STOOS، استكشف السعر المباشر لتوكن STOOS!

كيفية شراء STOOS هل أنت مهتم بإضافة STO Chain (STOOS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء STOOS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء STOOS على MEXC الآن!

تاريخ سعر STO Chain (STOOS) يساعد تحليل تاريخ أسعار STOOS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار STOOS الآن!

توقعات سعر STOOS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه STOOS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار STOOS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر STOOS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!