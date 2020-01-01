توكنوميكس Sardis Network (SRDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sardis Network (SRDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sardis Network (SRDS) Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. الموقع الرسمي: https://mysardis.com/ الوثيقة البيضاء: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf مستكشف الكتل: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ اشتر SRDS الآن!

توكنوميكس Sardis Network (SRDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sardis Network (SRDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.01779 $ 0.01779 $ 0.01779 معرفة المزيد عن سعر Sardis Network (SRDS)

توكنوميكس Sardis Network (SRDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sardis Network (SRDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SRDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SRDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SRDS، استكشف السعر المباشر لتوكن SRDS!

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