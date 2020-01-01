توكنوميكس Upland (SPARKLET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Upland (SPARKLET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Upland (SPARKLET) Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. الموقع الرسمي: https://upland.me الوثيقة البيضاء: https://guides.upland.me/sparklet مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 اشتر SPARKLET الآن!

توكنوميكس Upland (SPARKLET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Upland (SPARKLET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 208.09M $ 208.09M $ 208.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.35M $ 17.35M $ 17.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 السعر الحالي: $ 0.01735 $ 0.01735 $ 0.01735 معرفة المزيد عن سعر Upland (SPARKLET)

توكنوميكس Upland (SPARKLET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Upland (SPARKLET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPARKLET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPARKLET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPARKLET، استكشف السعر المباشر لتوكن SPARKLET!

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