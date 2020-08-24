توكنوميكس Sperax (SPA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sperax (SPA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sperax (SPA) Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. الموقع الرسمي: https://sperax.io/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 اشتر SPA الآن!

توكنوميكس Sperax (SPA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sperax (SPA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.41M $ 24.41M $ 24.41M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 59.59M $ 59.59M $ 59.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 السعر الحالي: $ 0.011918 $ 0.011918 $ 0.011918 معرفة المزيد عن سعر Sperax (SPA)

توكنوميكس Sperax (SPA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sperax (SPA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPA، استكشف السعر المباشر لتوكن SPA!

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