توكنوميكس SoSoValue (SOSO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SoSoValue (SOSO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SoSoValue (SOSO) SoSoValue هي منصة استثمارية وبحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين كفاءة التمويل المركزي (CeFi) وشفافية التمويل اللامركزي (DeFi)، لمعالجة تحديات مثل كثافة المعلومات وإدارة الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة في سوق العملات الرقمية. تتكوّن المنصة من مكونين رئيسيين: - أداة أبحاث سوق العملات المشفرة بالذكاء الاصطناعي: تجمع وتحلل كميات هائلة من البيانات لتقديم رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. - بروتوكول SSI اللامركزي: مبني على آلة الإيثريوم الافتراضية (EVM)، ويوفر حلاً منخفض العوائق وعالي الكفاءة لإدارة المحافظ، متغلبًا على العقبات التقليدية مثل الرسوم المرتفعة، البطء في التسوية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق. من خلال دمج نقاط القوة في CeFi وDeFi، تُحسّن SoSoValue من قرارات الاستثمار، وتبسط إدارة الثروات، وتساعد المستثمرين على اغتنام فرص النمو في السوق. الموقع الرسمي: https://sosovalue.com/ الوثيقة البيضاء: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D اشتر SOSO الآن!

توكنوميكس SoSoValue (SOSO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SoSoValue (SOSO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 64.03M $ 64.03M $ 64.03M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 556.10M $ 556.10M $ 556.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 السعر الحالي: $ 0.5561 $ 0.5561 $ 0.5561 معرفة المزيد عن سعر SoSoValue (SOSO)

توكنوميكس SoSoValue (SOSO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SoSoValue (SOSO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOSO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOSO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOSO، استكشف السعر المباشر لتوكن SOSO!

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